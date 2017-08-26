Китай відмовився від ділових зв'язків з Північною Кореєю

Рішення прийнято згідно з новою резолюцією Ради Безпеки ООН





Міністерство торгівлі Китаю оголосило про заборону на відкриття нових бізнес-проектів з КНДР. Це рішення було прийнято в рамках виконання резолюції Ради Безпеки ООН, що запроваджує нові санкції проти Північної Кореї.



У заяві, опублікованій на сайті Міністерства, йдеться про те, що рішення вступає в силу негайно. Відкриття нових спільних підприємств, фірм або компаній, частка в яких належить громадянам Північної Кореї, відтепер стане в Китаї неможливим.



Одночасно Міністерство повідомило про те, що під заборону потрапляють і будь-які інвестиції, зроблені китайськими компаніями в підприємства Північної Кореї.



Рада Безпеки ООН запровадила нові санкції проти КНДР на початку серпня цього року. Рішення стало відповіддю на запуск нової міжконтинентальної балістичної ракети, проведений Пхеньяном в липні. Санкції повинні переконати владу Північної Кореї відмовитися від програм із виготовлення ядерної зброї і балістичних ракет.

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