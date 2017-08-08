Держсекретар Тіллерсон у Бангкоку – на порядку денному: КНДР, політика Таїланду і стан прав людини

Влада в Бангкоку підкреслює важливість візиту держсекретаря США, в той час як правозахисники висловлюють побоювання з приводу нормалізації двосторонніх відносин



Державний секретар США Рекс Тіллерсон у вівторок прибув до Таїланду. Це перший візит американського чиновника такого високого рівня з тих пір, як в результаті військового перевороту в 2014 році відносини між двома країнами ускладнилися, а правляча хунта зблизилася з Китаєм.



Тіллерсон прилетів до Таїланду зі столиці Філіппін Маніли, де він брав участь в регіональному форумі з питань безпеки.





Одним з головних пріоритетів Тіллерсона є спроби переконати країни Південно-Східної Азії активізувати зусилля щодо припинення фінансових потоків в Північну Корею.



При цьому глава американської дипломатії заявляє, що двері для діалогу з Пхеньяном будуть відкриті, якщо він припинить свої ракетні випробування.



Однак в центрі уваги нинішнього візиту буде власна політика Таїланду і стан прав людини в цій країні. Вашингтон прагне до зміцнення відносин зі своїм найстарішим союзником в регіоні, після їх погіршення в зв'язку з переворотом.



Представник МЗС Таїланду Бусада Сантіпітакс підкреслила важливість візиту Тіллерсона для Таїланду. Вона повідомила Reuters, що в ході переговорів будуть порушені «багато тем, включаючи тісні взаємини і дружбу».



Президент США Дональд Трамп розмовляв по телефону з лідером військової хунти Таїланду і запросив його в Білий дім, проте дати візиту не встановлено.



Правозахисні організації висловлюють побоювання з приводу відновлення нормальних відносин між США і Таїландом, в той час як хунта продовжує репресивні дії проти критиків монархії і військових.

Черговою зупинкою в азійському турне Рекса Тіллерсона буде Малайзія.

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