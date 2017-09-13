Ось чому двигуни ракет КНДР не з України - докладно з Atlantic Council

Нещодавно опублікований звіт International Institute for Strategic Studies​ IIS вказує на Україну як можливе місце походження рідинних двигунів (LPE), для міжконтинентальних ракет, які успішно протестувала Північна Корея. Світові важко примиритись з тим, що ядерні і ракетні можливості Північної Кореї є «fait accompli» і всіх цікавить яким чином це вдалось Пхеньяну, зазначають в спільній статті для Atlantic Council Марія Буджерин, дослідник Belfer Center, Harvard's Kennedy School та Андрій Жалко-Титаренко, колишній віце-президент SpacePort, Канада та заступник директора Національного космічного агентства України в 1992-1994.

Майкл Еллеман у своєму звіті ​вказує, що випробування стали можливі після ймовірної незаконної передачі технологій з Росії чи України. На основі візуального порівняння, Еллеман твердить, що LPE Північної Кореї було зроблено з двигунів RD-250, розроблених "Енергомашем". Того ж дня, стаття The New York Times виокремила український "Південмаш" як ймовірне джерело передачі технологій.

Хоча "Південмаш" вже не являється найбільшим виробником ракет, як колись, він зміг подолати складнощі пострадянського перехідного періоду і успішно завоювати місце на міжнародних ринках, незважаючи на шалену конкуренцію

Припущення Еллемана про нещодавню передачу та джерело передачі викликали сумніви дослідників. Еллеман заявляє, що Північна Корея не має можливості виробити такі двигуни і тому, ймовірно, імпортувала готові двигуни залізницею протягом останніх двох років з Росії, або України. Хоча Еллеман прямо не вказує на уряд України, або посадовців "Південмашу", він робить потужне припущення про те, що "Південмаш" є імовірним джерелом передачі, так як підприємство переживає важкі часи у зв’язку з припиненням контрактів з Росією через російсько-українську війну. "Ми вивчили гіпотезу і вважаємо її необґрунтованою", - заявляють дослідники.

«Південне на межі колапсу...»

Якими б не були теперішні фінансові проблеми "Південмашу", вони блякнуть в порівнянні до проблем початку 1990-х, коли гігантська військова промисловість опинилась без контрактів, а зарплату потрібно було сплачувати десяткам тисяч висококваліфікованих науковців. На той час Україна отримувала різні запити від маргінальних країн на передачу ракетних технологій, включаючи від Північної Кореї, але всім було відмовлено. Натомість, Україна приєдналась до Режиму контролю ракетних технологій (MTCR), йдеться в статті.

Хоча "Південмаш" вже не являється найбільшим виробником ракет, як колись, він зміг подолати складнощі пострадянського перехідного періоду і успішно завоювати місце на міжнародних ринках, незважаючи на шалену конкуренцію. За таких умов, допомагати Північній Кореї не тільки принесло б надзвичайну політичну шкоду Україні, але було б дуже легковажно і, можливо, самовбивче для космічної галузі України.

"Звичайно, в своєму звіті і потім в соцмережах Еллеман наголошував, що він не звинувачує уряд України, або посадовців "Південмашу" в тому, що вони дозволили передачу RD-250 Північній Кореї, але припускає, що корумповані інженери та науковці могли піддатись на гарний контракт з Північною Кореєю. Однак, на нашу думку, це надзвичайно важко зробити групі науковців без, щонайменше, мовчазної згоди керівництва "Південмашу", чи України", - зазначають науковці.

Корумповані науковці та одно-камерний RD-250

Тільки три повністю скомплектовані Циклони-2 наразі зберігаються на "Південмаші"

"Другий ключовий аспект – це модифікація двигуна RD-250 з двокамерного на однокамерний. На фото з випробувань Північної Кореї видно, що вони використовували LPE з однією камерою згоряння та насадкою з турбонасосом. Таким чином, необхідно було модифікувати оригінальний двигун RD-250 і усунути одну з камер, модифікувати іншу камеру і налагодити турбонасос. Аналіз Еллеманом цього питання недостатній. Заявляючи, що Північна Корея не може виробляти такі двигуни він нічого не говорить про здатність їх модифікувати. Він також говорить, що неназвані "Західні експерти, які відвідували КБ "Південне" говорили, що однокамерний двигун, виставлений в університеті поруч, і місцеві інженери хвалились тим, що виробляли його", - пишуть дослідники в статті Atlantic Council.

Без відповідного обґрунтування, це – лише гіпотеза, пишуть аналітики. Також, щоб модифікувати двигун, "корумповані науковці" мусили мати резерв невикористаних RD-250. Однак, за повідомленням колишнього головного інженера "Південне" Анатолія Шевцова, "Південмаш" виробляв тільки повністю скомплектовані двигуни з носіями. Тільки три повністю скомплектовані Циклони-2 наразі зберігаються на "Південмаші".

Більш імовірно, що таку модифікацію могла провести Північна Корея

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КБ "Південнне" та "Південмаш" займаються комерційною діяльністю, тому не можуть дозволити собі виробити ракетні двигуни на склад без відповідної комерційної мети. Навіть якщо б залишались RD-250 з радянських часів, їх модифікація вимагала б проведення тестувань, роботи інженерів та використання приміщень і устаткування.

Більш імовірно, що таку модифікацію могла провести Північна Корея. Нещодавня стаття в Diplomat посилається на розвідувальні джерела, які вказують, що на противагу припущенням Еллемана, Північна Корея спроможна виробити двигуни LPE, йдеться в статті.

Логістика

Можливо, припускає німецький аналітик Норберт Брюгге, Підвнічна Корея здобула ракету R-36 під час розвалу Радянського Cоюзу і мала довгий час на те, щоб вивчити її проект та модифікації, а також створити власний двигун з, або без допомоги західних експертів​

Контрабанда ракетних двигунів з України через територію Росії залізницею, як припускає Еллеман, є більш складною з огляду на початок російської агресії в 2014 році. Це не 25 грамів урану, які можна заховати у валізі. Таку операцію не можна було б провести без залучення високопосадовців, служби безпеки, транспортної інфраструктури, банківської системи, прикордонників та "Південмашу". Це видається неправдоподібним з огляду на розрив між грошами та політикою після революції 2014 року. Фінансова компенсація з боку Північної Кореї мусила б складати десятки мільйонів доларів і її доставка є під сумнівом, пишуть аналітики.

З 2014 року "Південмаш" значно посилив заходи безпеки. Його зараз охороняє повністю озброєна Національна гвардія. Залізничне сполучення між Росією та Україною переривалось через війну і в травні цього року, Служба безпеки заборонила більшість залізничних перевезень, там, де вони все ще залишались.

Все ж необхідно знайти відповідь: чому двигуни Північної Кореї LPE подібні до RD-250. Можливо, припускає німецький аналітик Норберт Брюгге, Північна Корея здобула ракету R-36 під час розвалу Радянського Союзу і мала довгий час на те, щоб вивчити її проект та модифікації, а також створити власний двигун з, або без допомоги західних експертів. Звичайно, RD-250 розроблялись "Енергомашем", який має повну інженерну документацію і переживає фінансові складнощі.

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