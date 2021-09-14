Деякі оглядачі пов'язують стрибок цін на газ у Європі з діями Росії

Інформаційні агенції повідомляють про рекордні ціни на природний газ у Європі. Як повідомив кореспондент видання Bloomberg з питань енергетики Хав'єр Блас ціни на газ у Європі з початку серпня зросли на 60%. Блас вказує на відсутність ознак уповільнення зростання цін у близькому майбутньому.

Як відзначає інформаційна агенція Reuters, аналітики вказують, що підвищення цін може призвести до пришведшення процесу сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2".

"Європа зголодніла за газом, особливо на тлі рекордоного зростання цін у регіоні перед зимою", - пише ЗМІ.

Раніше "Газпром" заявив про завершення будівництва трубопроводу, а Федеральне мережеве агентство Німеччини повідомило, що чотиримісячний період сертифікації для групи Nord Stream 2 AG розпочався 8-го вересня. Як повідомляється, після того, як регулятор завершить перевірку, проект рішення буде направлено до Європейської комісії.

Сьогодні ж міністр енергетики України Герман Галущенко на зустрічі з держсекретарем Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини Андреасом Файхтом заявив, що "Північний потік-2" є основним ризиком для енергетичної безпеки в Європі.

"Перенаправлення газових потоків створить дефіцит газу у низці європейських країн", - вказав Галущенко.

У серпні експерт американського аналітичного центру "Атлантична Рада" та колишній член наглядової ради "Укрзалізниці" Андрес Аслунд так пояснював небезпеку "Північного потоку-2" для енергетичної безпеки Європі: "80% поставок газу з Росії до Європи підуть через єдину газопроводу систему = максимальна енергетична небезпека, хоча енергетична політика Європи мала прагнути протилежного результату. Росія/"Газпром" має звичку відрізати постачання газу у січні. Це явна та безпосередня загроза!"

Сьогодні сенатор-республіканець Тед Круз прокоментував зростання цін на газ у Європі.

"Дуже схоже, що протизаконний дарунок Байденом трубопроводу "Північний потік-2" Путіну - та прикорення енергетичної залежності Європи від Росії - було дуже поганою ідеєю….", - відзначив американський законодавець у соціальній мережі Twitter.

Британський економіст, експерт з питань України та Росії Тімоті Еш, поставив питання, чи Росія "маніпулює цінами на газ у Європі, щоб переконатись, що німецький регулятор схвалить сертифікацію "Північного потоку-2".

Думки українських експертів представила Російську служба "Голосу Америки".

Так глава правління альянсу "Нова енергія України" Валерій Боровик висловив думку, що дії Росії на газовому ринку спрямовані на прискорення сертифікації і процедур по запуску "Північного потоку - 2".

"Не настільки сильно, звичайно, але Росія грає з цінами поставок, щоб показати, що "Північний потік - 2" - це порятунок для європейців в плані зниження цін", - зазначив Валерій Боровик.

Політологиня-міжнародниця Вікторія Закревська заявила Російській службі "Голосу Америки", що зростання цін на газових біржах пов'язане безпосередньо з політикою Росії.

"Росія хотіла б скористатися тим дефіцитом, який є в газових сховищах сьогодні в різних європейських країнах. Незаповненість газових сховищ, плюс відмова здійснювати транзит через українську територію, - в результаті маємо ставку на відкриття "Північного потоку - 2". Все це і провокує підйом цін. Жодна європейська держава не хоче переплачувати, до того ж, "Північний потік - 2" лобіювали німці, щоб ціна стала менше; умовно, щоб вона не виростала, і не доводилося купувати дорогий скраплений американський газ", - сказала Вікторія Закревська кореспонденту Російської служби "Голосу Америки".

Як відзначає сайт "Газпрому", серед основних завдань компанії на європейському ринку є забезпечення надійного газопостачання, а також підвищення ефективності збутової діяльності.

"Європейські країни понад 50 років є найважливішими споживачами російського газу. "Газпром" є найбільшим експортером газу на ринок Європи", - відзначає компанія.

У статті використано матеріал Російської служби "Голосу Америки", матеріали Reuters, Boomberg.

Дивіться також: Вікторія Нуланд заявила, що Україна є пріоритетом для США