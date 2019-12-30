Анексувати Білорусь, щоб тиснути на Україну - про можливі плани Путіна на новий рік розмірковують експерти

Росія у 2019 році посилила медійний, економічний та військовий тиск на Білорусь, відтак експерти не виключають, що в наступному році Володимир Путін може зазіхнути на анексію сусідньої держави, створення нового союзного утворення з Росії та Білорусі, яке очолить новий-старий лідер Володимир Путін.

Про це пишуть Стівен Бланк, експерт Ради американської зовнішньої політики у виданні The Hill та Володимир Ісаченков, московський оглядач видання Associated Press.

Анексувати Білорусь і посилити тиск на Україну – Стівен Бланк

Володимир Путін у 2020 році продовжуватиме підривні дії проти США та їхніх союзників по всьому світі, - переконаний Стівен Бланк, експерт Ради Американської зовнішньої політики. На його думку, Росія у новому році спробує силою (хоч і не обов’язково військовою) приєднати Білорусь до Російської Федерації.

"Анексія Білорусі змінить правовий статус Росії, відтак з’явиться потреба створити нову конституцію, - аналізує Стівен Бланк. - Володимир Путін може цим скористатись, щоб узаконити себе в якості очільника нового союзного утворення". Адже основна мета Путіна, мовиться у коментарі Бланка, продовжити правити і після закінчення президентського терміну у 2024 році.

Якщо анексія вбудеться, Кремль швидше за все вcтановить у Білорусі військові бази, де дислокуватимуться повітряні та сухопутні війська. Це дозволить Москві отримати кордон з Польщею, обійти з північного флангу Україну та зосередити тиск на Україну зі сходу, півдня та півночі (а також потенційно з південного заходу у Молдові), - аналізує американський експерт. Анексія Білорусі також посилить російську загрозу для країн Балтії з півдня та сходу.

Бланк переконаний, що така поступова російська агресія загрожує інтересам НАТО та США. Саме тому, вважає експерт, Держсекретар США Майк Помпео у січні планує відвідати Мінськ.

Цей візит, серед іншого, показує, що США розуміють важливість проблеми і потенційно готові допомогти Білорусі повернутись до Європи. Він також є сигналом для Москви, що США і, ймовірно, американські партнери не терпітимуть російської агресії у білоруському напрямку, пише Стівен Бланк.

Анексія Білорусі можлива, але дуже ризикована – Володимир Ісаченков

Володимир Ісаченков продовжує тему потенційної анексії Білорусі. Хоча попереджає, що такий крок містить великі ризики для російського президента Путіна.

Перспективи створення союзної держави надихнули б частину росіян, які мріють про славу імперії - вважає Ісаченков. Утім це також викличе опір серед населення Білорусі і призведе до подальшої протидії країн Заходу.

Лукашенко, який перебуває при владі вже понад чверть століття, обіцяє зберегти незалежність. Він навіть заявив, що російська спроба захопити Білорусь може призвести до війни з НАТО.

Тим часом Москва продовжує тиснути на Мінськ, - зауважує експерт Ісаченков – зокрема, ціни на російські енергоносії для білорусів зростають, а субсидії скорочуються.

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