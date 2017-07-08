Меркель, Макрон і Путін - без Порошенка - обговорювали ситуацію в Україні

У Гамбурзі проходила зустріч лідерів Німеччини, Франції і Росії

Канцлер Німеччини Анґела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон і президент Росії Володимир Путін, під час зустрічі в суботу за лаштунками саміту «Великої двадцятки», вказали на важливість дотримання режиму припинення вогню в Східній Україні.

Про це повідомило інформаційне агентство Reuters з посиланням на представника уряду Німеччини.

«Лідери Німеччини, Франції і Росії провели у суботу зустріч, на якій підтвердили важливість імплементації угоди про припинення вогню на сході України згідно з положеннями Мінських домовленостей», - йдеться в повідомленні.

У Гамбурзі на полях саміту G20 проходила в суботу зустріч Меркель, Макрона і Путіна, на якій лідери трьох країн обговорювали ситуацію на Донбасі.

Президент Петро Порошенко не брав участі в цих обговореннях, оскільки Україна не входить до складу «Великої двадцятки».

Нагадаємо - у п’ятницю на порядку денному зустрічі президента США Трампа і його російського колеги Володимира Путіна також стояло питання України.

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