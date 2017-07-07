Путін та Трамп не хотіли припиняти розмову, між ними позитивна динаміка - державний секретар США

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що тривала зустріч президентів США та Росії розпочалась із того, що президент США Трамп підняв тему втручання Росії в американські президентські вибори. Це тема неодноразово згадувалась у ході зустрічі, але президент Росії Володимир Путін заперечив факт втручання.

При цьому Тіллерсон наголосив, що зустріч тривала довше, ніж було заплановано через те, що обидва лідери виявляли все більшу зацікавленість у спілкуванні і не хотіли завершувати зустріч.

Державний секретар заявив, що між президентами країн спостерігалась позитивна динаміка і вони вирішили не витрачати час на минулі образи.

Окрім того, за словами Тіллерсона, сторони взяли на себе забов'язання щодо невтручання у майбутньому.

Тіллерсон також наголосив, що США та Росії мають і надалі зберігатимуть кардинально різні позиції щодо теми втручання Москви у вибори у США, але президенти вирішили, що це не має стати на заваді обговоренню інших питань.

Державний секретар США також заявив, що за результатами зустрічі, досягнуто домовленості з наступних питань:

- запровадження режиму припинення вгоню у Сирії;

- проведення візиту до Москви спеціального представника США щодо України Курта Волкера;

- створення двосторнньої групи щодо кібербезпеки.

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