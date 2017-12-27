Скільки американці витратили на різдвяні покупки – попередні дані

За оцінками експертів, зростання продажів склало 4,9%, що є найвищим показником з 2011 року

Передріздвяні продажі стали доказом нової сили економіки США.

Цього року американці з великим ентузіазмом робили передріздвяні покупки в торговельних центрах і через Інтернет. На думку експертів, цьому сприяли поліпшення ситуації на ринку праці і холодна погода.



Покупці пішли на щедрі витрати під час вихідних «чорної п'ятниці» в кінці листопада, які відкрили сезон передріздвяних продажів, після чого купівельна активність посилилася в грудні, кажуть аналітики.



Експерти зможуть підвести остаточні результати передсвяткових продажів лише в січні. Вони будуть включати дані з продажу в день після Різдва, 26 грудня, який, як правило, є одним з найбільш жвавих днів для торгівлі в році.

Однак, за попередніми підрахунками Mastercard Advisors, американці витратили понад 800 мільярдів доларів під час цьогорічного різдвяного сезону, що становить рекорд.



Але попередні дані вказують на успішний рік в цілому. За оцінками Mastercard SpendingPulse, зростання продажів в передріздвяний сезон склало 4,9 відсотка, що є найвищим показником з 2011 року.



«В цілому, цей рік приніс велику вигоду роздрібній торгівлі, - заявила старший віце-президент з аналізу ринку Сара Квінлан. - Це, зокрема, пояснюється міцністю економіки США, але ми також повинні визнати, що торгові мережі, які використовували нові стратегії, щоб привернути покупців в передсвятковий сезон, стали найбільшими бенефіціарами».



Аналітична компанія IHS Markit вказує на хороші макроекономічні показники, такі як максимальний за 17 років рівень споживчої впевненості в США, досягнутий в листопаді, і мінімальний за 17 років рівень безробіття, які дозволили покупцям відкрити свої гаманці.



Холодна погода на значній частині країни також сприяла продажу курток та іншого зимового одягу, каже виконавчий директор IHS Markit Кріс Крістофер.



«Відбулося значне підвищення передсвяткових продажів, - говорить Крістофер, який змінив свій прогноз зростання продажів до кінця грудня з 4,2 до 4,7 відсотка. - Все вказує на хороший передсвятковий сезон».



Поява закону про масштабне зниження податків, який був ухвалений республіканцями в Конгресі за підтримки президента Дональда Трампа, також, ймовірно, підвищила витрати покупців, хоча Крістофер відзначає, що «показники були сильні ще й до цього».



Аналітики також відзначають, що той факт, що Різдво випало на понеділок, сприяв вчиненню покупок в останній момент протягом вихідних.

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