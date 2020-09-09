Прем'єр Польщі вказав на ризик для України через "Північний потік 2" і закликав Німеччину зупинити будівництво газопроводу

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у середу закликав Німеччину зупинити будівництво газопроводу «Північний потік 2», оскільки Варшава бачить в ньому загрозу стабільності регіону.

Я закликаю їх подивитися, що відбувається в Білорусі, що відбувається в Україні, оцінити ризик, який створить завершення цього проекту в Україні

Підводний трубопровід «Північний потік 2», яким передбачається доставляти газ з Росії до Німеччини, завершено на 90 відсотків. Планується, що він буде введений в експлуатацію наступного року, але німецькі політики заявили, що вони можуть відмовитися від підтримки проекту через отруєння провідного критика Кремля Олексія Навального, який знаходиться на лікуванні в Німеччині.

«Ця реакція повинна, перш за все, призвести до припинення робіт щодо "Північного потоку 2", який зміцнює Росію, допомагає президенту [Володимиру] Путіну нарощувати військову міць, допомагає залякувати інші країни», - заявив Моравецький, виступаючи на громадському радіо.

«Нашим західним сусідом є Німеччина, без якої цей проект не має сенсу, - продовжив прем'єр-міністр. - Я закликаю їх подивитися, що відбувається в Білорусі, що відбувається в Україні, оцінити ризик, який створить завершення цього проекту в Україні».

Польща, яка імпортує більшу частину споживаного нею газу з Росії, давно виступає проти «Північного потоку 2», стверджуючи, що це зміцнить і без того домінуючі позиції Москви на газовому ринку регіону.

Заклики до Німеччини припинити будівництво "Північного потоку 2" посилились на тлі заяви уряду країни про докази отруєння російського опозиціонера Олексія Навального отруйною речовиною "Новічок", яка, як вважається, перебуває під суворим контролем уряду Росії. Як відомо, міністр закордонних справ Німеччини не виключив можливості введення санкцій проти Росії, якщо Кремль найближчим часом не надасть інформацію про отруєння опозиційного лідера Олексія Навального. У Кремлі зажадали передачі даних аналізів Навального із Німеччини.

7-го вересня президент США заявив, що підтримує скасування "Північного потоку 2". Так він відповів на запитання журналіста про те, чи підтримує він тиск на канцлера Німеччини Анґелу Меркель з метою скасувати проект газогону “Північний потік 2” після отруєння Олексія Навального.

Низка американських законодавців виступають за жорсткі санкції проти Росії та припинення будівництва "Північного потоку 2" у відповідь на отруєння Навального.

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