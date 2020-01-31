Придбані Польщею винищувачі F-35 допоможуть захистити "весь східний фланг НАТО" - посольство Польщі у США

Уряд Польщі вирішив придбати у США 32 винищувача-бомбардувальника F-35A Lightning II вартістю 4,6 млрд доларів. Про це йдеться у заяві Держдепартаменту. Сьогодні відбулась церемонія підписання контракту за участі президента Польщі Анджея Дуди.

Як повідомила Морган Ортагус, офіційний представник Держдепартаменту, винищувачі будуть придбані в рамках програми з продажу озброєння іноземним збройним силам, яка курується Державним департаментом.

«Ми віддаємо належне президенту [Анджею] Дуді, прем'єр-міністру [Матеушу] Моравецкому і прихильності польського уряду продовженню модернізації оборони Польщі за допомогою придбання найдосконаліших у світі винищувачів, що поліпшить можливості Польщі брати участь у колективній захисту і самообороні», - заявила Морган Ортагус .

Посольство Польщі у США у своєму Twitter відзначило сьогодні, що посилена військова міць країни "допоможе захистити не лише Польщу, а весь східний фланг НАТО".

У Держдепартаменті США заявили, що Сполучені Штати сподіваються продовжити роботу разом з Польщею - країною-союзником по блоку НАТО - над цим проектом, зміцнюючи довгострокове стратегічне партнерство між двома країнами.

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