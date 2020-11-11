Державний секретар США Майк Помпео засудив висилку британських дипломатів із Білорусі.

"Видворення двох дипломатів Великої Британії з Білорусі було самовільним та невиправданим, і являє собою чергову спробу відволікти від поточного придушення мирних протестів. Народ Білорусі заслуговує на те, щоб його почули", - заявив державний секретар США. Відповідне повідомлення розміщено у Twitter.

Раніше державна інформаційна агенція Білорусі БелТА, повідомила що два британських дипломати були оголошені персонами нон грата у країні. Йдеться про військового аташе Великої Британії Вайта Бойкота Тіматі та заступницю посла Лізу Тумвуд. У МЗС Білорусі назвали рішення вимушеним та заявили, що діяльність британських дипломатів мала "деструктивний характер".

Як повідомляє "Радіо Свобода", Велика Британія висилає двох білоруських дипломатів у відповідь на аналогічний крок з боку Мінська.

"Сьогодні ми дали зрозуміти режиму Лукашенка, що їх невиправдане вислання британських дипломатів має наслідки. Сполучене Королівство продовжуватиме закликати до того, щоб влада Білорусі відповіла за фальсифікацію серпневих виборів та продовження застосування насильства для репресій проти білоруського народу", – наводить слова міністра закордонних справ Великої Британії Домініка Рааба "Радіо Свобода".

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