США закликали білоруський уряд до діалогу через Національну координаційну раду

У четвер, 20-го серпня, державний секретар США Майк Помпео видав заяву на підтримку прагнень білоруського народу.

«Сполучені Штати були натхненні проявом мирного самовираження білоруського народу, який прагне визначати власне майбутнє. Ми підтверджуємо наше багаторічне зобов'язання підтримувати суверенітет та територіальну цілісність Білорусі, а також - прагнення білоруського народу обирати своїх лідерів та власний шлях, вільний від зовнішнього втручання», - йдеться у заяві.

Ми закликаємо негайно звільнити тих, хто несправедливо затриманий, та звітність про зниклих безвісти.

Помпео висловлює глибоку стурбованість США порушеннями під час виборів 9 серпня в країні та засудив «насильство проти мирних протестувальників та журналістів, арешт кандидатів від опозиції та мирних протестувальників, блокування інтернет-служби Білорусі та знущання над затриманими».

«Ми закликаємо негайно звільнити тих, хто несправедливо затриманий, та звітність про зниклих безвісти», - йдеться у документі.

У заяві також говориться, що вибори у Білорусі не були проведені із дотриманням стандартів ОБСЄ, членом якої є Білорусь.

США закликали Білорусь «прийняти пропозицію головуючого ОБСЄ щодо сприяння діалогу та залучення всіх зацікавлених сторін».

Від імені уряду США Помпео закликав білоруський уряд активно залучати білоруське суспільство до діалогу, в тому числі через новостворену Національну координаційну раду, «таким чином, що відображатиме те, чого вимагає білоруський народ заради майбутнього Білорусі та для успішної Білорусі».

Також США висловили підтримку міжнародним зусиллям із «незалежного вивчення білоруських виборчих порушень, порушень прав людини, пов’язаних з виборами, та репресій, що сталися після».

Державний департамент США попередньо назвав президентські вибори у Білорусі нечесними та несправедливими

Державний департамент США попередньо назвав президентські вибори у Білорусі нечесними та несправедливими. Лідери комітету Палати представників Конгресу США з міжнародних справ засудили пропозицію президента Росії Володимира Путіна надати військову допомогу Білорусі на тлі масових мирних протестів.

Як повідомляє державна інформаційна агенція Білорусі "БелТА", генеральний прокурор країни Олександр Конюк заявив, що за фактом створення Координаційної ради опозиції порушено карну справу. За його словами, створення та діяльність подібної ради спрямовані на захоплення державної влади". Між тим напередодні представники опозиційної ради заявили, що не прагнуть захоплення влади неконституційними методами.

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