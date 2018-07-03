Помпео знову їде до Північної Кореї, щоб узгодити денуклеаризацію

Держсекретар США Майк Помпео планує візит до Північної Кореї з метою узгодити план денуклеаризації країни, незважаючи на те, що останнім часом виникли значні сумніви у бажанні Пхеньяна відмовитись від ядерної програми.

Візит розпочнеться 5 липня і стане третім візитом Майка Помпео до КНДР цього року.

Про це під час спілкування з пресою повідомила речниця Білого дому Сара Сандерс. Вона наголосила, що США «продовжують досягати прогресу» в переговорах з Північною Кореєю.

Президент США Дональд Трамп та очільник КНДР Кім Чен Ин під час зустрічі 12 червня домовились «працювати з денуклеаризації Корейського півострова». Однак, заяви, що прозвучали під час саміту, не містили деталей домовленості і строків припинення програми.

Під час брифінгу, Сара Сандерс підтримала заяву радника з національної безпеки США Джона Болтона про те, що збройна програма Північної Кореї може бути знята з експлуатації протягом року, «якщо вони приймуть стратегічне рішення це зробити».

«Ми маємо гарну нагоду для позитивних змін і рухаємося разом до нових переговорів», - заявила Сандерс.

Однак, ряд експертів сумнівається в оптимістичних оцінках Болтона стосовно строків зняття з експлуатації зброї Північної Кореї.

Також, згідно до повідомлень NBC, американські розвідувальні установи вважають, що Північна Корея збільшила виробництво палива для ядерної зброї на ряді таємних об’єктів протягом останніх місяців і може приховувати це, сподіваючись отримати поступки від США.

У звіті Інституту міжнародних відносин Міддлбері в Каліфорнії, опублікованому в понеділок, наводяться супутникові зображення, які показують, що Корея завершує розширення потужностей свого основного заводу, задіяного у процесі виробництва ракет.

За оцінками розвідувального управління Міністерства оборони США, Північна Корея має максимум 50 ядерних боєголовок. Однак, розвідувальні установи США вважають, що Пхеньян може приховувати невідому кількість зброї, включаючи тактичну ядерну зброю малої потужності, у підземних бункерах на території країни.

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