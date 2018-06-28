Маттіс запевнив Південну Корею про непорушну американську підтримку

Міністр оборони Сполучених Штатів Джим Маттіс у четвер запевнив Південну Корею, що відданість США справі її безпеки «непорушна».

Таку заяву Маттіс зробив під час зустрічі з міністром оборони Південної Кореї в Сеулі в час, коли представники обох країн продовжували переговори про денуклеаризацію Північної Кореї.

Цього місяця президент Дональд Трамп повідомив про тимчасове припинення військових навчань з Південною Кореєю. Він зробив це після саміту Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином. Північна Корея протягом багатьох років закликала до припинення навчань, кажучи, що це підготовка до планованого вторгнення, що як США, так і Південна Корея заперерчуть.

Проте кроки Трампа викликають занепокоєння в регіоні з приводу продовження допомоги, яку далі надаватимуть США.

У четвер Маттіс заявив, що стримання навчань створює кращі шанси для миру на Корейському півострові.

Однак він сказав, що кількість американських військ, розташованих в регіоні не зміниться і що війська обох країн залишаються «пильними й готовими до захисту в разі будь-якого виклику».

Глава Пентагону прибуде до Японії для зустрічей з високопоставленими японськими особами.

Раніше Маттіс зробив зупинку в Китаї, де мав зустріч з президентом Сі Цзіньпіном, з яким порушив питання мілітаризації і свободи мореплавства в Південно-Китайському морі.

Дивіться також: Визнання Голодомору у США - Парубій звернувся до Конгресу

​