Помпео погодився: ескалація на Донбасі – аргумент для санкцій

Питання ескалації насильства на сході України підняла сенатор США Джин Шагін, спілкуючись з держсекретарем США Майком Помпео під час слухань у комітеті Сенату з міжнародних відносин, присвячених обговоренню стратегічних пріоритетів та бюджету Державного департаменту США.

"Цього тижня надходять повідомлення про поновлення бойових дій на сході України між підтримуваними Росією сепаратистами і українськими збройними силами. Що ми робимо для деескалації цієї ситуації і як теперішня нестабільність у східній Україні впливає на бюджетний запит?", - запитала сенатор Шагін.

У відповідь, держсекретар Помпео запевнив, що "Державний Департамент та інші установи намагаються працювати з усіма сторонами над тим, щоб зупинити насильство".

Він наголосив, що з усіма сторонами конфлікту ведеться дипломатична робота, в регіоні також працюють установи ООН, а також відзначив, що він хотів би бачити більше підтримки від європейців.

"Докладаються багатосторонні зусилля. Я б хотів бачити більше підтримки від наших європейських партнерів. Потрібно багато зусиль від всіх для того, щоб припинити там конфлікт", - наголосив держсекретар.

Помпео також ствердно відповів на питання Шагін про можливість прискорення санкцій проти Росії через ескалацію насильства на сході України.

- Чи це також аргумент на користь якомога швидшого продовження запровадження санкцій в рамках CAATSA (Закону про протидію суперникам Америки шляхом санкцій – ГА)?

- Саме так – відповів Помпео.

- Чи докладаєте Ви зусиль, що того, щоб досягти цього? - запитала сенатор.

- Так - наголосив держсекретар.

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