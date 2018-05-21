Помпео закликає Росію вивести свої сили з окупованих нею регіонів Грузії

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що США засуджують російську окупацію грузинських територій Абхазії та Південної Осетії. Його заява пролунала в понеділок у Вашингтоні під час зустрічі з прем'єр-міністром Грузії Георгієм Квірікашвілі.

«США однозначно засуджують російську окупацію на грузинській землі. Насильницьке вторгнення Росії в Грузію є чистим порушенням міжнародного миру та безпеки і протирічить основним принципам Статуту Організації Об’єднаних Націй та Гельсинському заключному акту, – зазначив деержсекретар США. – Окуповані Росією грузинські території Абхазії та Південної Осетії є частинами Грузії. Сполучені Штати підтримують суверенність Грузії та територіальну цілісність з її міжнародно визнаними кордонами».

Помпео закликав Росію вивести свої сили з окупованих нею грузинських територій Абхазії та Південної Осетії:

«Ми закликаємо Росію виконати всі її зобов’язання за угодою 2008 року про припинення вогню, вивести війська до позицій, що передували конфлікту, повернути своє визнання грузинських регіонів Абхазії та Південної Осетії як незалежних одиниць і надати вільний доступ для гуманітарної допомоги для кожного з цих регіонів».

Також у понеділок держсекретар США оголосив 12 вимог до можливої нової ядерної угоди з Іраном і пригрозив безрецедентними санкціями, якщо Тегеран не змінить своєї поведінки.

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