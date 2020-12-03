США, ЮНЕСКО, Папа Римський виступили на підтримку прав людей з обмеженими можливостями

Держсекретар США Майк Помпео виступив із заявою з нагоди відзначення Міжнародного дня людей з обмеженими можливостями 3-го грудня.

Для Сполучених Штатів цей день - привід підтвердити свою прихильність справі повномасштабного включення людей з обмеженими можливостями в життя суспільства, підкреслюється в документі.

«Ми з гордістю вказуємо на суворе дотримання Закону про американців з обмеженими можливостями на державному і приватному рівнях, а також на інші федеральні, державні та місцеві закони, що гарантують відкритий і рівний доступ до об'єктів, ринків, робочих місць, товарів і послуг», - йдеться в заяві глави Держдепартаменту.

Керівник зовнішньополітичного відомства США підкреслив, що уряд США «вітає участь і лідерство людей з обмеженими можливостями і тих, хто представляє їх організації у зусиллях щодо забезпечення рівного доступу та можливостей».

Держсекретар підкреслив, що США «підтверджують свою прихильність просуванню і захисту прав людини для всіх» і, зокрема створення для людей з обмеженими можливостями рівних можливостей в галузі освіти, зайнятості та участі в суспільному житті».

Заяву з приводу Міжнародного дня людей з обмеженими можливостями оприлюднив і Папа Римський.

"Всі ми в одному човні посеред неспокійного моря, яке може налякати нас. Але у нашому спільному човні, деякі потерпають більше; серед них люди з обмеженими можливостями", - відзначив Франциск.

Релігійний лідер вказав на маргіналізацію найбільш вразливих людей у сучасному суспільстві попри численні досягнення та відзначив, що "крихкість є частиною життя кожного". Він наголосив, що важливо просувати "культуру життя", яка постійно підтверджує гідність кожної людини і особливо працює над тим, щоб захистити чоловіків та жінок з обмеженими можливостями будь-якого віку та будь-якого соціального статусу.

Заяву опубілкували і у ЮНЕСКО.

"Давайте надамо кожній жінці та чоловіку можливість стати всім, чим вони забажають, незаважаючи на обмежені можливості", - йдеться у заяві освітньої, наукової та культурної організації ООН.

Дивіться також: Як учні та студенти з України можуть безкоштовно вдосконалювати англійську з носіями мови?