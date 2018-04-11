CNN знайшли Україну у Пакистані, та інші "ляпи" американських телевізійників

Україна сплутана на карті із Пакистаном, "відновлена" Чехословаччина у 21-му сторіччі, Гонконг у Південній Америці- це лише деякі приклади неймовірних ляпів провідних американських каналів останнього часу.

Редактор та журналіст впливового американського видання The New York Times Макс Фішер представив свою колекцію географічних ляпів американських телевізійників

1. Гонконг у Латинській Америці від Сі-Ен-Ен

2. "Чехословаччина" на кордоні з Україною. Канал Ем-Ес-Ен-Бі-Сі.

3. Іспанія стала Францією у Сі-Ен-Ен

4. Сі-Бі-Ес зробив Аргентину містом у Колумбії

5. Перекроювання кордонів та масове перейменування країн на Балканах від Фокс Ньюз.

6. Україна перемістилась на місце Пакистану.

У випадку України помилкова графіка супроводжувала висвітлення т.з. "референдуму" та території ОРДЛО.

Коментатори без здивування поставились до колекції свіжих проколів американських телевізійників.

"Нажаль тут немає нічого дивного. Спробуй попросити людей показати на мапі 50 американських штатів", - зауважили упоряднику колекції.

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