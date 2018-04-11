Удар США має бути спрямований проти Асада особисто - заява сенатора-республіканця

Настав час відтяти голову зміюки

Впливовий сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем закликав президента США знищити президента Сирії Башара Асада. Це випливає із заяви американського законодавця, зробленої ним на персональній сторінці у Twitter.

"Чи справді Асад поплатиться за скоєне? Президент Трамп має виконати свої погрози і розплата має включати знищення об'єктів ВПС та розвідки. Ціллю має стати і сам Асад. Коли йдеться про Сирію на чолі з Асадом, настав час відтяти голову зміюки", - твітує Ґрем.

У середу президент США Дональд Трамп заявив у Twitter, що Росія має готуватись виконати свою обіцянку збивати американські ракети, випущені по цілях у Сирії.

"Готуйся Росіє, вони прилетять, красиві, нові та "розумні"!", - заявив Трамп.

Пізніше президент США також висловив жаль з приводу погіршення відносин із Росією, поклав відповідальність за нього на розслідування з приводу буцімто його змови із Кремлем у ході президентських виборів у США, та навіть запитав, чи готова Росія припинити перегони озброєнь. Президент США також відзначив, що Москва потребує допомоги Заходу для економічного розвитку.

У вівторок сенатор-республіканець Боб Коркер заявив каналу CNN, що США мають завдати по режиму Асада військовий удар, який примусить офіційний Дамаск заплатити "реальну ціну".

Як прогнозує Міка Зенко (Micah Zenko - прим. ГА), експерт британського дослідницького центру Chatham House, операція США щодо режиму Асада може включати завдання удару за допомогою крилатих ракет "Томагавк" та пілотованих повітряних суден по різних цілях, удар по військових режиму та політичних цілях, спробу обезголовлюючого удару по верхівці сирійського режиму та атаку в кіберпросторі.

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