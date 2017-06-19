Білий дім підтвердив зустріч Порошенка із віце-президентом США

Речник Білого дому Шон Спайсер заявив журналістам, що віце-президент США Майк Пенс у вівторок зустрінеться із президентом України Петром Порошенком, який прибуває до США із офіційним візитом. Невідомо, чи зустрінеться із Порошенком президент США Дональд Трамп.

Раніше колишній посол США в Україні Стівен Пайфер заявив у Twitter, що переконаний у тому, що зустріч між президентами України та США відбудеться.

Відсутність зустрічі надала би негативний сигнал про відданість США підтримці України. Про це зі свого боку заявив експерт аналітичного центру Carnegie Endowment for International Peace Ерік Браттберґ.

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