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За смерть українця трьох прикордонників у Португалії покарали ув’язненням

Ігор Гоменюк з родиною

Суд в Португалії у понеділок 10 травня визнав винними трьох працівників прикордонної служби у тому, що вони побили до смерті українця затриманого у березні 2020 року в лісабонському аеропорту.

Смерть 40-річного Ігоря Гоменюка спричинила шок у Португалії і змусила уряд розформувати імміграційну служби країни.

В суді пролунало свідчення лікаря, який обстежував тіло померлого, що Гоменюк задушився, коли його залишили самого з кількома зламаними ребрами обличчям на підлозі у камері у наручниках за спиною і зі зв’язаними ногами.

Вироки повинні стати застереженням.
Давокат родини Гоменюка

Трьох прикордонників покарали ув’язненнями на терміни 7 - 9 років за ненавмисне вбивство.

Адвокати обвинувачених повідомили, що апелюватимуть проти рішення суду.

Міграційна служба спочатку припускала, що затриманий помер внаслідок приступу епілепсії, а згодом від адвокатів прикордонників лунали припущення, що він сам завдав собі ушкоджень.

Ігоря Гоменюка, батька двох дітей, який сподівався знайти роботу у Європі, затримали в аеропорту, оскільки він не мав візи, яка давала б йому право на працю.

Згідно з твердженнями прикордонників Гоменюка заарештували, коли він відмовився сідати на літак назад до Стамбула, через який він прилетів з України в Португалію .

Португальська прокуратура заявила, що затриманого зв’язали і били ногами та кийками.

Адвокат родини Гоменюка Жозе Ґашпар Швалбах сказав журналістам, що вироки повинні стати застереженням для всіх працівників силових державних служб.

Представники української громади в Португалії заявляють, що покараними мають бути також інші люди причетні до смерті Ігоря Гоменюка, зокрема лікарі, а також посадовці, які намагалися приховати злочин.

Минулого року португальський уряд повідомив, що родині загиблого в Україні виплатять відшкодування - 713 тисяч євро ($866 000).

Португальський парламент одноголосно схвалив постанову зі співчуттям і жалем за те, що сталося.

Наприкінці дев’яностих і на початку двохтисячних років Португалія була однією з найпривабливіших країн для українських заробітчан - мігрантів.

За даними 2008 року в Португалії жили приблизно 30 000 українців.

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