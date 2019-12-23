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Керівник диппредставництва США Вільям Тейлор залишає посаду

Вільям Тейлор, 2016 рік, Інститут Миру

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Керівник дипломатичного представництва США в Україні Вільям Тейлор підтвердив, що залишає посаду на початку наступного місяця. Про це дипломат сказав, відповідаючи на запитання користувачів Фейсбуку.

“Коли я приїхав до України приблизно шість місяців тому, я знав, що моя місія тимчасова. Мій час перебування в Україні наближається до завершення. Моя заступниця Крістіна Квін дуже гарно підготовлена і має перебрати від мене виконання обов’язків на початку наступного місяця. Вона керуватиме нашою місією наступні пару місяців, поки буде обраний наступний посол і його затвердить Сентат США”.

Тимчасовий повірений також повідомив, що в Сполучених Штатах триває процедура із призначення нового посла США в Україні.

“Я знаю, що вони (Держдепартамент США) працюють із дуже достойним і кваліфікованим кандидатом. Йде підготовка цієї людини, сам кандидат із нетерпінням чекає призначення. Має завершитися процедура відбору і потрібно отримати погодження Сенату США. Це дуже кваліфікований кандидат і він дуже відданий Україні”.

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