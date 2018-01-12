Пов’язані з Росією хакери націлились на Сенат США

Хакери, яких звинувачують в нападі на Національний комітет Демократичної партії та втручання до президентських виборів у Франції тепер обрали своєю ціллю Сенат США. Про це пише Politico, посилаючись на нове дослідження фірми кібербезпеки Trend Micro.

З минулого червня, група хакерів вдома як “Fancy Bear” займалась створенням несправжніх сайтів, схожих на сервер входу до електронної системи Сенату, сподіваючись обманом змусити службовців Сенату вносити свою інформацію на цей сайт, йдеться в дослідженні.

Несправжні вебсайти мали вигляд сайту входу до сервера електронної пошти Сенату. Справжня сторінка Сенату не перебуває в публічному доступі і може бути доступною лише через внутрішню мережу Сенату.

Ця тактика свідчить, що Кремль готується до широкої атаки на працівників Сенату, переконані дослідники.

Деякі з таких хакерських нападів є технічно складними втручаннями до комп’ютерних серверів. В інших випадках, російські шпигуни використовували ту ж стратегію, яку вони зараз використовують проти Сенату. Так, керівника передвиборчої кампанії Гілларі Клінтон – Джона Подесту обманом змусили надати свій пароль немов-би при вході на портал Gmail. Це дозволило хакерам добитись масштабного витоку листування співробітників кампанії.

В березні 2017 року за тижні до президентських виборів у Франції, Trend Micro виявили, що "Fancy Bear" таким же чином організовували сайти, щоб обманювати службовців кампанії Еммануеля Макрона. Витік електронних повідомлень політичної партії Макрона стався за день до виборів, але Макрон все одно виграв.

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