Позитивна допінг-проба другого спортсмена - удар по намірах Росії повернути олімпійський статус

Другого російського спортсмена спіймали на допінгу під час Олімпійських ігор в Пхйончані, повідомляє Reuters, посилаючись на інформацію Федерації бобслею Росії.

Це – великий удар по сподіваннях країни повернути собі олімпійський статус і провести риску під роками допінгових скандалів, наголошує видання.

Результати допінг-проби бобслеїстки Надії Сергєєвої показали наявність забороненого серцевого препарату. Це трапилось лише через п’ять днів після того, як аналогічний тест показав негативні результати.

Раніше, в центрі скандалу опинився бронзовий призер Олімпіади в Пхйончхані, російський керлінгіст Олександр Крушельницький.

Друга допінг-проба підтвердила, що він вживав заборонений препарат – мельдоній, повідомляє Олімпійський комітет Росії.

«Обставини того, що сталося, не дають зараз відповіді на питання, яким чином і коли мельдоній міг потрапити в організм спортсмена. Загальновідомо, що ефект від вживання мельдонію досягається винятково при його регулярному курсовому використанні, а метаболіти фіксуються в організмі людини близько дев’яти місяців з моменту закінчення прийому препарату», – заявляє ОКР.

В Олімпійському комітеті додали, що виявлена в пробі концентрація мельдонію свідчить про одноразове вживання препарату, «абсолютно безглузде з точки зору досягнення будь-якого терапевтичного впливу на організм людини».

«Проба, взята у Олександра Крушельницького до початку Олімпійських ігор, 22 січня, так само як і всі попередні, була негативною. Таким чином, факт усвідомленого або системного вживання забороненого речовини не підтверджується», – зазначили в ОКР.

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