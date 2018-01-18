Як стратегічний проект поблизу ЧАЕС отримав Аа2 від Moody’s

Майже 16 років знадобилось з часу прийняття рішення, щоб розпочати втілення проекту побудови централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива в Україні.

Офіційно будівництво розпочалось в листопаді минулого року.

Докладніше про початок будівництва сховища читайте тут: Це зменшить залежність України від Росії – посол США про будівництво сховища біля Чорнобиля

18 січня проекту вдалось отримати високий рейтинг від агентства Moody’s, що означає можливість залучення фінансування на 250 мільйонів доларів для проекту на привабливих умовах. Рейтинг на рівні Аа2 набагато перевищує суверенний рейтинг України, що становить Caa2.

Такі сприятливі умови для запозичення стали можливими через участь в проекті урядової установи США – Корпорації закордонних приватних інвестицій (OPIC), яка, як і уряд США має рейтинг Ааа.

Структура угоди дозволила "ізолювати інвесторів від ризику України, а ОРІС – від ризиків ядерної галузі", - розмірковує журналіст Том Нелтоп в статті для Txfnews.

Позитивними факторами для рейтингу, повідомляє Moody’s, є те, що проект відповідає стратегічним пріоритетам урядів США та України, так як на новому об’єкті буде зберігатись відпрацьоване ядерне паливо трьох з чотирьох атомних станцій України, що знизить залежність України від Росії.

Серед інших позитивних факторів, на яких наголосили в Moody's, є те, що структура угоди передбачає наявність у позичальника грошей на обслуговування боргу протягом двох років в тому випадку якщо "Енергоатом" та уряд України не зможуть платити.

Ключові елементи угоди підпадають під юрисдикцію Нью-Йорка, зобов’язання "Енергоатому" є беззастережними і уряд України надав гарантії вищі за суверенний імунітет.

Рейтинг проекту не дотягує до рейтингу США – потрійного А через можливі затримки в реалізації проекту, вважає Том Нелтон.

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