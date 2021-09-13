США провели випробування системи протиракетної оборони від міжконтинентальних ракет

Агентство протиракетної оборони США провело успішний запуск перехоплювача Наземної системи перехоплення балістичних ракет на середній ділянці траекторії (Ground-Based Midcourse Defense System - англ.) із закріпленим на ньому макетом заатмосферного засобу ураження. Про це йдеться в повідомленні військового відомства США, яке було поширено у неділю.

Як відзначає видання Defense News, система призначена для захисту США від міжконтинентальних балістичних ракет з КНДР та Ірану.

У повідомленні наголошується, що мова йде про перше льотне випробування триступеневої ракети-носія у двоступінчатому режимі, коли запалювання третього ступеня не відбувається. Це дозволяє раніше випускати засіб ураження, розширюючи простір для ведення бойових дій. Новий засіб відомий як перехоплювач наземного базування з вибраним числом ступенів (2 або 3).

"Перші ознаки вказують, що випробування відповідає вимогам, - йдеться в повідомленні. - Офіційні особи програми продовжать оцінку ефективності системи на основі телеметрії та інших даних, отриманих в ході випробувань".

"Це перше льотне випробування нової конфігурації ракети-носія з вибраним числом ступенів у двоступінчатому режимі. Система спрацювала саме так, як її і проектували, і результати випробування свідчать про значне розширення простору бойових дій для збройних сил", - заявив директор Агентства протиракетної оборони віце-адмірал Джон Хілл.

Хілл зазначив, що Наземна система перехоплення балістичних ракет на середній ділянці траекторії має життєво важливе значення для оборони США, і успіх випробування показує, що США забезпечують свій парк наземних перехоплювачів розширеними можливостями, одночасно розробляючи і поставляючи передові технології перехоплювачів нового покоління.

Американська військова компанія Northropp Grumman оприлюднила заяву щодо ролі її програмного забезпечення у випробуванні. Заява вказала, що система, що випробовувалась служить захисту США від балістичних ракет високої дальності "країн-вигнанців".

"Northrop Grumman вже понад 20 років постачає критично важливі елементи програми Наземної системи перехоплення балістичних ракет на середній ділянці траекторії. Компанія також є провідним постачальником рухомих мішеней для Агентства протиракетної оборони, що дозволяє США проводити практичні виробування систем протиракетної оборони - підвтерджуючи їх здатність захищати нашу країну та союзників", - відзначили у компанії.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", Defense News.

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