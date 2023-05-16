Хребет НАТО - тепер від Гельсінкі до Чорного моря, каже конгресмен-республіканець  США 

Голова комітету збройних сил Палати представників США, конгресмен-республіканець Майк Роджерс в статті для Foreign Policy закликає США в свої політиці щодо НАТО більше звертати увагу на співпрацю з країнами східного флангу.

Тепер "хребет НАТО" простягається не від Парижа та Берліна, а є на сході - від Гельсінкі до Чорного моря, вважає американський законодавець. На його переконання країни Східної Європи та Балтії “гостріше, ніж їхні західні сусіди, розуміють загрозу з боку Росії та необхідність колективної рішучості протистояти їй”.

Партнерство США-Польща для протистояння російській загрозі

Політик переконує, що Сполучені Штати повинні взяти до уваги досвід та військові рішення Польщі перед лицем російської загрози. І, як наслідок – переорієнтувати своє партнерство всередині Альянсу “на тих, чия поведінка найбільше відповідає його стратегічним цілям”.

Таку позицію конгресмена опубліковано у виданні Foreign Policy .

Як голова комітету Палати представників у справах збройних сил Роджерс підтримав створення у Польщі постійного штабу V корпусу армії США. Це, на його думку, разом із готовністю США захищати своїх східноєвропейських союзників, зробить НАТО більш убезпеченим зараз і утримає Росію від подальшої агресії в довгостроковій перспективі.

“Однак потрібно зробити більше, щоб зміцнити обороноздатність нашого Альянсу та стримати спільні загрози, з якими ми стикаємося. По-перше, настав час перекинути нинішні сили США в Європі до країн, які найбільше інвестують у власну безпеку”, – вважає Роджерс.

Він запевняє, що саме на сході, з країнами, “які справді розуміють російську загрозу”, американські війська будуть найбільш корисними та матимуть найбільший вплив на стримування”.

Переміщення американських сил зі “Старої Європи” у “Нову Європу”

Роджерс пише, що запропонував окремий розділ до Закону про дозвіл на національну оборону, маючи на меті “змусити Пентагон розглянути переміщення американських сил зі “Старої Європи” у “Нову Європу”.

“Настав час для Сполучених Штатів віддати перевагу членам Альянсу, які розуміють російську загрозу та сприймають її серйозно”, – наголошує Роджерс.

Настав час для Сполучених Штатів віддати перевагу членам НАТО, які розуміють російську загрозу та сприймають її серйозно.

Він також каже про те, що загрози, які стоять перед НАТО, наразі зовсім інші, ніж на момент його заснування. А ще особливо наголосив на внескові Польщі у протистояння з Росією, що є чи не найбільшим у Європі: країна планує подвоїти чисельність армії (до 300 000 військових, що зробить її найбільшою в Європі) та виділити на оборону понад 4 % ВВП (таке співвідношення значно перевищить внесок, наприклад, Канади та Німеччини).

Роджерс вважає, варто докладати зусиль задля зміцнення східного флангу НАТО, у тому числі “шляхом тиску на адміністрацію Байдена для прискорення передачі танків M1A2 Abrams”, що потрібні для стримування та навіть можливої відсічі російським військам у разі вторгнення.

Політик наполягає і на прискоренні американсько-польського спільного виробництва протитанкових ракет, а також на забезпеченні відстеження російських крилатих, балістичних і гіперзвукових ракет, які загрожують НАТО.

Гроші для України зміцнюють НАТО

“Гроші, які витрачають на Україну Польща, Естонія, Латвія, Литва, Велика Британія та Румунія насправді допомагають налагодити наші системи шляхом розширення виробництва, найму нових працівників і стандартизації озброєнь НАТО, що відрізняються від радянських успадкованих систем, роблячи армію США та весь Альянс більш готовий до будь-якої майбутньої боротьби”, - наголосив Роджерс.

Як повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден під час візиту до Польщі зустрічався з представниками країн Бухарестської дев’ятки та заявив, що східноєвропейські країни, які входять її складу, є «передовою колективної оборони» НАТО проти Росії.

Байден сказав, що ці країни «знають краще за всіх, що поставлено на карту».