Литва офіційно і безкоштовно надає зброю Україні з 2014 – огляд Atlantic Council

Литва – єдина країна, яка офіційно передає летальну допомогу Україні з 2014 року, зазначається в дослідженні проекту DFR аналітичного центру Atlantic Council.

В листопаді 2014 року, Литва оголосила, що вона надаватиме "озброєння" Україні в якості допомоги, а не з метою продажу. До 2018 Литва була єдиною країною, яка надавала летальну зброю в якості допомоги, включаючи численні поставки такої зброї як автомати, надання більше 100 тонн боєприпасів, мінометів та тисячі рушниць.

З листопада 2014 року і до кінця 2016 року, поставки летальної допомоги з Литви в основному включали кулемети та боєприпаси, які збройні сили Литви вже не використовували через перехід до стандартів НАТО, повідомляють дослідники.

Міністерство оборони Литви в звіті від вересня 2016 року відзначало, що ця зброя вже не використовується в Литві, і тому надається "безкоштовно" Україні через "російську військову агресію в Україні" з огляду на "активну підтримку незалежності та територіальної цілісності України" з боку Литви. В вересні 2016 року було передано біля 150 тонн боєприпасів, більшість з яких могло використовуватись для кулеметів радянських часів. Також в 2016 Литва надіслала 146 автоматів до України, йдеться у звіті.

В листопаді 2017 року, міністр оборони Литви оголосив, що планує надати додаткову летальну допомогу Україні на загальну суму близько двох мільйонів євро.

Литва була найбільш потужним військовим партнером України з початку війни на Донбасі, переконані аналітики. Саме ця країна надавала летальну і нелетальну допомогу безкоштовно. Також, литовські військовослужбовці навчались поряд з українськими силами, включаючи тренування з американськими та польськими військовими.

Cпівпраця між трьома країнами: Литвою, Польщею та Україною відбувається і в рамках спільної військової бригади.

Україна давно наголошує, що Литва є зразковим союзником і намагається переконати країни Європи та Заходу, зокрема Сполучені Штати, надати подібну підтримку, наголошує DFR.

Минулого місяця Канада та Сполучені Штати схвалили постачання зброї до України. Ця зброя буде більш технологічно просунутою та дорогою, ніж литовська зброя, що не відповідає стандартам НАТО, йдеться у дослідженні.

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