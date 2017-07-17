США готуються до наступу в кіберпросторі у відповідь на дії ІДІЛ та Росії

Адміністрація Трампа планує реорганізувати військове командування, виділивши кіберкомандування в окрему незалежну структуру, з метою більш ефективного проведення наступальних та захисних дій в кіберпросторі, повідомляє АР з посиланням на посадовців США.

Такий крок є відповіддю на збільшення загрози кібернападів та втручань з боку інших країн, терористів та хакерів, особливо після того, як Москва намагалась втрутитись в американські вибори 2016 року.

США вже давно діють в кіберпросторі, використовуючи його для збору інформації, зриву роботи ворожих мереж і для допомоги традиційним операціям, повідомляє АР.

Кіберкомандування США буде сформоване на базі підрозділу Агентства національної безпеки (NSA), яке провадить кіберрозвідку.

Створення окремого незалежного кіберкомандування надасть боротьбі в цифровому просторі такої ж ваги як і наземним, морським, або повітряним бойовим діям.

Експерти вказують на поступовість розбудови кіберкомандування: «Нова установа не зможе продублювати можливості NSA, де, наприклад, працює 300 з найкращих математиків країни, а також вона має гігантський суперкомп’ютер», - стверджує Джим Льюїс, експерт аналітичного центру CSIS.

Запропонований бюджет командування на наступний рік складає 647 мільйонів доларів.

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