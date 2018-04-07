Карлес Пудждемон закликав іспанський уряд розпочати діалог про незалежність Каталонії

Колишній лідер Каталонії Карлес Пудждемон в суботу знову закликав іспанські органи влади розпочати діалог щодо незалежності провінції. День раніше його було звільнено з німецького арешту.

Як повідомляє інформаційне агентство Associated Press, у розмові з журналістами Пудждемон висловив надію, що рішення німецького суду не видати його Іспанії за звинуваченням в бунті проти держави вказує, що «потрібен діалог» для розрядження політичного конфлікту в його країні.

«Я надіюсь, що ситуація може помогти …іспанським органам влади зрозуміти, що потрібні політичні заходи», сказав Пудждемон на прес-коференції в Берліні. – Це відкриває нові можливості діалогу».

Пудждемон вийшов з німецького арешту в Ноймюнстері під заставу у п’ятницю, майже через два тижні після його арешту, коли суд землі Шлезвіґ-Гольштайн виніс рішення, що звинувачення в бунті проти держави не дозволяє видачі, тому що таке звинувачення не карається в Німеччині. Проте Пудждемона можуть видати на основі менш серйознішого звинувачення, а саме – розтраті коштів на влаштування забороненого референдуму про незалежність Каталонії.

Міністр Юстиції Німеччини Катаріна Барлі підтримала рішення суду звільнити Пудждемона під заставу. Тепер Іспанія, сказала вона, мусть висунути інші звинувачення, що не буде легко.

Прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой сказав, що його уряд шанує рішення суду, хоча з цим не погоджуються деякі іспанські політики.

Поки що Пудждемон перебуває в Берліні, але планує повернутися до Бельгії.

У результаті виборів у грудні минулого року в регіональному парламенті Каталонії партії, що підтримують незалежність країни мають невелику більшість, але іспанські суди заблокували як створення нового провінційного уряду, так і відновлення на посаді Пуджемона як голову Каталонії. Тимчасом Пудждемон підтримав другого сепаратистського лідера Жорді Санчеса на посаду регіонального президента, але він перебуває в іспанській в’язниці.

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