Непевна доля колишнього каталонського лідера, затриманого німецькою владою

Німецька прокуратура звернулася до регіонального суду з проханням дозволити видачу колишнього каталонського лідера Карлеса Пудждемона іспанським органам влади. В Іспанії йому загрожує звинувачення в тому, що він провів референдум у питанні незалежності Каталонії.

Пудждемон спочатку утік з Іспанії до Бельгії, але 25 березня його арештовано в Німеччині.

Під час інтерв’ю німецькому інтернет-виданню Пудждемон заявив, що ті каталонці, які хочуть незалежності північно-східного регіону Іспанії, не є злочинцями.

«Ми хочемо вирішувати наше майбутнє – чи це злочин? Ми використовували виборчі урни – чи це злочин? – питав Пудждемон під час інтерв’ю, яке відбулося у в’язничній камері. – Нас обрали виборці, отже які проблеми мають іспанські органи влади? Чому вони не вдадуться до політичних методів для врегулювання політичної проблеми?»

Французьке агентство новин повідомило, що адвокат Пудждемона подав апеляцію на рішення Верховного суду Іспанії судити його за звинуваченням у бунті проти уряду. Адвокат твердив, що це натякає, що Пудждемон закликав до повстання із застосування сили. Він сказав, що будь-які випадки насильства, що сталися після проведеного в жовтні референдуму, були відокремленими і не оправдують звинувачення.

Звинувачення у бунті проти влади загрожують також 24 іншим лідерам каталонських сепаратистів.

Прихильники незалежності Каталонії здобули незначну більшість на парламентських виборах у регіоні, які відбулися у грудні. Але парламент не зміг призначити нового президента, оскільки Пудждемон утік з країни, а майбутнє незалежності непевне.

Каталонія зі столицею в Барселоні – це популярний серед туристів регіон Іспанії. Каталонці мають свою окрему мову і культуру. Проте криза, викликана сепаратистськими тенденціями, завдала шкоди туризму і економіці.

Каталонські сепаратисти називають регіон рушійною силою іспанської економіки і вимагали більшої автономії.

Прихильники залишення Каталонії у складі Іспанії висловлюють побоювання, що без центрального уряду, регіон залишиться поза Європейським Союзом і без численних двосторонніх зв’язків.

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