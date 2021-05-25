Міжнародні оглядачі коментують офіційне повідомлення про зустріч Байдена з Путіним

Міжнародні оглядачі коментують повідомлення про саміт лідерів США та Росії у Женеві наступного місяця та відзначають, що заява про його проведення накладається на затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича.

Низка коментаторів раніше заявляли, що саміт Байден та Путіна є недоречним.

У спільній статті колишні американські посадовці Девід Креймер та Ерік Едельмн заявили, що після затримання режимом Лукашенка білоруського опозиціонера Протасевича після посадки літака міжнародних авіаліній Байден мав наполягати, щоб Путін відмовився від підтримки Лукашенка і зробив це передумовою саміту.

Оглядачка видання The Washington Post Дженніфер Рубін відзначає, що Білорусь не повинна стата перешкодою для зустрічі, а Росія "завжди робить щось неналежне". Рубін відзначає, що час обраний для саміту її турбує менше, ніж те, що він може не принести результатів.

"Зустріч Путін-Байден у Женеві 16-го червня була би корисною, щоб сторони пояснили одна одній, де пролягають червоні лінії для Росії та США, та для запуску консультацій з приводу питань стратегічної стабільності, які потенційно можуть перерости у формальні переговори", - твітує директор Центру Карнегі у Москві Дмитро Тренін.

"Сподіваймося, що зустріч Байден-Путін принесе результат для США, бо Москва її точно подасть як перемогу Кремля", - твітує директорка аналітичного центру Center for European Policy Analysis Аліна Полякова.

Сьогодні речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що президенти США та Росії Джо Байден і Володимир Путін зустрінуться у Женеві 16 квітня. "Лідери обговорять повний спектр нагальних питань у той час, коли ми намагаємось відновити прогнозованість і стабільність у відносинах між США та Росією", - йдеться у заяві Псакі.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, у понеділок деталі саміту лідерів двох держав узгоджували американський радник із національної безпеки Джейк Салліван і його російський колега Микола Патрушев. Вони назвали проведені ними консультації в Женеві "важливим кроком" у підготовці зустрічі.

Раніше колишній посол США у Росії Майкл Макфол твітував, що Путін має звільнити американців Пола Вілана та Тревора Ріда перед зустріччю із Байденом. Пол Вілан засуджений у Росії за звинуваченням у шпигунстві, а Тревор Рід засуджений у Росії до дев'яти років колонії загального режиму після опору поліцейським при затриманні.

Натомість американський політичний аналітик Білл Крісто 23-го травня відзначав: "На додачу до вимог звільнити Протасевича та додаткового тиску на Лукашенко, чи не було би доречно адміністрації Байдена скасувати саміт із Путіним та відмовитись від немудрого зняття санкцій щодо "Північного потоку-2" з Nord Stream 2 AG т а її виконавчого директора Маттіаса Варніга?".

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