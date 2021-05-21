Експерти у США вказують, що конфлікт на Донбасі має бути центральною темою зустрічі Байдена та Путіна

Питання вирішення конфлікту на сході України має стати центральною темою очікуваної зустрічі президента США Джо Байдена та президента Росії Путіна. Про це Російській службі "Голосу Америки" заявив американський експерт Марк Сімаковські. На думку Сімаковські, зустріч президентів США і Росії буде критично важливим моментом, і вона продемонструє, наскільки Вашингтон хоче допомагати Києву.

Частиною підготовки до саміту Байдена та Путіна стала нещодавня зустріч лідерів зовнішньополітичних відомств Росії та США Лаврова та Блінкена в Ісландії. У ході зустрічі Держсекретар Блінкен наголосив на підтримці України з боку США.

«Америці потрібно поговорити з Росією про Україну на президентському рівні. Це має бути розмова, в якій Росія проявить своє бажання вирішити кризу, раз і назавжди повернути українські території, знайти шлях, як припинити російську окупацію України. Це складний виклик. Він передбачає багато великих поступок, в тому числі, і щодо санкцій, передбачає велику кількість так званих батогів, які будуть використовуватися щодо Москви, якщо вона не захоче співпрацювати. Таким чином, хоче ця адміністрація бесіди з Росією чи ні, зрозуміло, що результати будуть складними, вони і стануть мірилом політики США щодо України. Я сподіваюся, що адміністрація зробить так, щоб присвятити більшу частину зустрічі цьому питанню», - сказав аналітик.

Раніше деякі американські законодавці розкритикували позицію адміністрації Байдена щодо Росії. Так, американський-сенатор респубілканець Тед Круз звинуватив адміністрацію Байдена у надмірних поступках Росії після повідомлень про те що США не накладатимуть санкції на німецьку компанію, яка бере участь у побудові трубопроводу "Північний потік-2".

"Нехтуючи американськими законами, Байден активно допомагає Путіну будувати його трубопровід. Об'єктивно кажучи, адміністрація Байдена, як виглядає, буде найбільш про-російською за останній час", - твітував Круз.

На думку головного редактора московського бюро видання Finacial Times Генрі Фоя, рішення адміністрації США щодо "Північного потоку-2" імовірно послабить напругу у відносинах між країнами напередодні саміту Путіна та Байдена.

Сімаковські, спілкуючись із Російською службою "Голосу Америки" вказав на розчарування президента України Володимира Зеленського Нормандські форматом.

"На мою думку, західні країни втратили фокус і стимули для вирішення конфлікту. І у даній ситуації Сполучені Штати можуть зробити потенційний поштовх, але я не думаю, що ця адміністрація вирішила, яким вона хоче бачити розвиток процесу з вирішення конфлікту в Україні. До того ж, Нормандський формат передбачає рівень переговорів і залучення на рівні президентів. Тобто, у випадку нинішньої адміністрації, ймовірність такого сценарію зростає, але немає повної впевненості в тому, що Білий дім готовий бути залученим в переговорний процес на такому рівні ".

На думку експерта Atlantic Council Деніела Фріда, розчарування України в Нормандські форматі абсолютно зрозуміле.

Фрід вважає, що Путін не хоче домовлятися.

"Він хоче тримати Донбас в заручниках і мати можливість нагнітати ситуацію і залякувати тоді, коли йому буде завгодно", - вважає Фрід.

"Адміністрація Байдена повинна вирішити, як саме вона буде підкріплювати позиції в мирній угоді щодо Донбасу і відновлення українського суверенітету. При всіх недоліках, Мінські угоди зробили одну важливу річ: позначили як кінцевий результат всіх домовленостей процес повернення Україні контролю над регіоном. Україна може продовжувати звертатися до французів, німців, англійців, працювати з ними, але також необхідно працювати над ситуацією всередині країни».

Фрід заявив, що не очікує прориву від зустрічі президентів. На думку Фріда, Байдену варто чітко заявити про те, що США хочуть стабільних відносин з Росією, але не закриють очі на російську агресію ні щодо України, ні інших союзників Америки.

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