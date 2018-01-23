Для Путіна важливо, як проголосують у Криму: Олексій Венедиктов

За словами головного редактора радіостанції «Ехо Москви», голосування на президентських виборах в Криму - своєрідний референдум для Володимира Путіна





Попередні вибори президента Російської Федерації відбулися до анексії Криму, в 2012 році, і пройшли під знаком повернення Володимира Путіна, вважає Олексій Венедиктов. За його словами, для президента Росії важливо, як проголосують у Криму: це буде своєрідним індикатором його підтримки.

На який день призначили вибори? На яку неділю? Правильно, на 18 березня - день приєднання Криму

«Володимир Володимирович не бореться за голоси: він прекрасно знає, що за нього проголосують. Він бореться зовсім за інше. За його легітимацію, в іншому. На мій погляд, «кримська історія» привела до того, що він занурився в безодню народної любові. На який день призначили вибори? На яку неділю? Правильно, на 18 березня - день приєднання Криму. Ось він цей Крим поверне, це буде велике свято. І для нього, якщо говорити про «процентовку», наскільки я знаю, важливо, як Крим проголосує. Це буде другим референдумом, в його розумінні», - зазначив Олексій Венедиктов.



Він вважає, що політика Володимира Путіна у черговому терміні буде більш жорсткою і реакційною у порівнянні з попередніми. За словами журналіста, російський президент залишиться при владі і після 2024 року, а для цього необхідно змінити Конституцію Росії.

Російський президент залишиться при владі і після 2024 року, а для цього необхідно змінити Конституцію Росії

«Корекція Конституції повинна полягати в перенесенні центру влади від президента куди-небудь ще. «Куди-небудь ще» - перше, що напрошується, це державна рада. Але це може бути союзна держава Росії і Білорусі, парламентська республіка, рада старійшин - неважливо. Володимир Володимирович не збирається залишати владу, думаю, що цим він і займеться в тому числі - це забезпечення, по-перше, власної безпеки, а, по-друге, це виконання місії, яку, як він вважає, він повинен виконати - повернути Росію в лоно великих держав».



Викликає стурбованість у Олексія Венедиктова і жорсткість законів в Росії, пов'язаних з поширенням інформації, в тому числі одержуваної від так званих іноземних агентів.



«У нас зараз дев'ять компаній стали іноземними агентами, їм складно отримувати інформацію. Послухайте, це все несерйозно. Серйозно, коли ухвалюється закон, що за репост іноземного агента до тебе можуть бути застосовані заходи - за репост інформації. Неважливо - правильна вона чи неправильна. Важливо стає, хто її опублікував, а не сама інформація».

Путін намагатиметься поширити вплив Москви на сусідні країни

У разі перемоги Володимира Путіна на виборах політика Кремля по відношенню до країн «ближнього зарубіжжя» не зміниться, вважає шеф-редактор радіостанції «Ехо Москви». Путін намагатиметься поширити вплив Москви на сусідні країни.



«Головне, щоб Україна, як і інші колишні республіки Радянського Союзу - за винятком Прибалтики - залишалися в орбіті інтересів Росії: дипломатичним шляхом, а якщо немає, то і військовим, а якщо немає - то і ще якимось шляхом. Це його бачення. Тому «ЄврАзЕС» - це є форма збереження контролю або впливу Росії на колишні радянські республіки».



Олексій Венедиктов додав, що взаємини між Вашингтоном і Москвою найближчим часом не покращаться, а запровадження санкцій проти російських олігархів, які можуть потрапити в так звану «Кремлівську доповідь» Міністерства фінансів США, викличе відповідну реакцію з боку Кремля.

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