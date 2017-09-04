Ми не розглядаємо можливість повного знищення Північної Кореї, однак, є багато варіантів, - Маттіс

Південна Корея випустила ряд ракет в Японське море 4 вересня, щоб симулювати напад на базу, де Північна Корея проводить ядерні випробування.

Сьогодні також проходить зустріч Ради Безпеки ООН з метою обговорення наростання напруженості в світі через випробовування ядерної зброї Північною Кореєю.

«Сполучені Штати припинять торгівлю з будь-якою країною, яка провадить бізнес з Північною Кореєю», - заявив президент США Дональд Трамп у відповідь на ще одне найпотужніше підземне випробування ядерної зброї Північною Кореєю? проведене в неділю. Два інші високопосадовці США видали окремі заяви.

Міністр оборони США Джим Маттіс заявив, що будь-які погрози Північної Кореї по відношенню до США чи союзників зустрінуть «ефективну та переважну військову відповідь».

«Ми не розглядаємо можливість повного знищення країни, а саме Північної Кореї, однак, як я сказав, є багато варіантів», - додав Маттіс у коментарях FoxNews.

Міністр фінансів США Стів Мнучин повідомив "Fox News Sunday", що він готує пакет санкцій, який зупинить «всю торгівлю та інший бізнес з Північною Кореєю».

Трамп поговорив з прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе, повідомив Білий дім. Вони «засудили продовження дестабілізації з боку Північної Кореї та провокації, підтвердили непохитні зобов’язання країн зі спільної оборони та взяли на себе зобов’язання продовжувати тісну співпрацю. Президент Трамп підтвердив відданість Сполучених Штатів захисту нашої батьківщини, територій та союзників, використовуючи повний спектр наявних дипломатичних, звичайних та ядерних можливостей», - йдеться в заяві Білого дому.

Бомба, використана під час випробувань є більш потужною, ніж попередні п’ять, які випробовувала Північна Корея. Ці випробування викликали штучний землетрус величиною щонайменше 5,7 балів, повідомляє FoxNews. Лідер Північної Кореї Кім Чон Ин заявив, що це воднева бомба, однак, міжнародні спостерігачі сумніваються, що Північна Корея могла так швидко створити водневу бомбу, повідомляє The New York Times.

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