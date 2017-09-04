Світові лідери обмірковують, як реагувати на ядерне випробування Північною Кореєю?

Світові лідери обмірковують питання, як реагувати на найновіше ядерне випробування Північною Кореєю, вже шосте і найбільше від 2006 року. Пхеньян знехтував всіма міжнародними попередженнями і проводив чергові випробування, незважаючи на нові санкції ООН, схвалені також Китаєм, який є наближчим і найсильнішим союзником КНДР.

Ядерний пристрій, який в неділю випробувала Північна Корея, був дотепер найпотужнішим. Це дуже занепокоїло міжнародну громадськість, яка тепер обмірковує, що можна зробити, щоб зупинити КНДР.

Говорить виконавчий директор організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань Лассіна Зербо:

«Рада Безпеки мала справу з багатьма санкціями, і санкції, як здається, не запобігли КНДР піти поза прийнятні умови їх програми розвитку ядерної зброї. Що робити далі? Як здається, на це немає відповіді».

Президент Трамп звертався до Китаю, щоб той використав свій вплив на Пхеньян для обмеження його ядерних амбіцій, але в неділю він повідомив у Twitter, що Китай не мав великого успіху і що Північна Корея поставила Китай у незручне становище.

Він сказав, що єдиним виходом, який він розглядає, є припинення торгівлі з усіма країнами, що втримують ділові зв’язки з Північною Кореєю. Це, очевидно, включає Китай, який є найтіснішим союзником і найбільшим торговельним партнером КНДР.

Пекінський експерт Дон Гіл Кім заявив, що північно-корейське ядерне випробування вбиває клин між Китаєм і Сполученими Штатами та сприяє поділу в південнокорейському суспільстві. Він вважає, що до цього стану речей спричинилися також Сполуячені Штатии:

«Розгортаючи в Південній Кореї систему протиповітряної оборони THAAD, на думку китайського народу і його уряду, Америка порушила баланс сил. У цьому процесі Південна Корея залишається на боці Сполучених Штатів. Це, очевидно, поширює прірву між Китаєм і Південною Кореєю. Тому для Північної Кореї це велике стратегічне досягнення.

Більшість західних лідерів кажуть, що немає військового вирішення на Корейському півострові. Такої думки, серед іншого, дотримується міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон, який каже:

«Відстань між Північною Кореєю і Сеулом дуже, дуже невелика. Вони можуть в основному знищити великі частини населення Південної Кореї навіть звичайною зброєю. Отже це не дуже легко погрожувати і виконати погрозу».

Лідери Європейського Союзу закликають до жорстких економічних санкцій проти Пхеньяна і кажуть, що Китай і Росія, які є найбільшими торговельними партнерами (КНДР), несуть найбільшу відповідальність за те, що вони будуть запроваджені в життя.

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