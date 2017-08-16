Росію та Путіна не люблять і не бояться у світі - Pew Research Center

Громадяни різних країн світу загалом мають неприхильне ставлення до Путіна та Росії, але при цьому незначна частина вважає вплив Росії на міжнародній арені загрозою. На це вказують результати соціологічного дослідження, оприлюдненого поважним американським соціологічним центром Pew Research Center.

Сумніви щодо закордонної політики Путіна не обов'язково збігаються з уявленнями про Росію, як безпекову загрозу

"Сумніви щодо закордонної політики Путіна не обов'язково збігаються з уявленнями про Росію, як безпекову загрозу", - йдеться у дослідженні.

У 37 країнах, де проводилося опитування, в середньому 31% змальовують силу та вплив Росії як провідну загрозу своїй країні - стільки ж, скільки загалом називають загрозою Китай. При цьому 35% називають значною загрозою силу та вплив США.

Хоча Путін та Росія отримали низькі рейтинги у світі, мало хто вважає силу та вплив Росії провідною загрозою своїй країні

"Хоча Путін та Росія отримали низькі рейтинги загалом у світі, мало хто вважає силу та вплив Росії провідною загрозою своїй країні. Росію вважають значно меншою загрозою, ніж інші проблеми, такі як терористичне угрупування ІДІЛ та глобальні зміни клімату, у більшості країн, де проводилось опитування, окім Польщі та Йорданії", - йдеться у документі.

При цьому у багатьох країнах, як вказує дослідження, люди старшого віку менш схильні ставитись до Росії прихильно - і в жодній країні світу молодь не ставиться до Росії більш критично, ніж люди старшого віку.

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