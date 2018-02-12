Путін зустрівся з палестинським лідером, передав вітання від Трампа

Телефонна розмова Трампа і Путіна відбулася перед зустріччю президента РФ і лідера Палестинської автономії





Агентство Reuters повідомило в понеділок про телефонну розмову між президентом США Дональдом Трампом і президентом РФ Володимиром Путіним. Агентство посилається на російські ЗМІ, що наводять слова Путіна про те, що в ході розмови обговорювалися зусилля щодо пом'якшення відмінностей між позиціями Ізраїлю і Палестинської автономії.

Повідомляється, що Путін зробив цю заяву перед початком зустрічі з лідером Палестинської автономії Махмудом Аббасом. ЗМІ наводять і слова президента РФ про те, що ситуація в регіоні далеко не така, якою її хотіла б бачити Москва.

За повідомленням, Путін передав Аббасу вітання від президента США.



Ті ж ЗМІ наводять слова Аббаса, який заявив, що палестинці не можуть визнати Сполучені Штати в ролі співпосередника на переговорах щодо врегулювання близькосхідного конфлікту.

Дивіться також: Спортивний дух не згасає: життя у Солт-Лейк-Сіті після Олімпіади 2002