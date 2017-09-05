У США назвали "вигадкою" слова Путіна про дії ОРДЛО у разі озброєння України

Західні коментатори та медіа оглядачі із подивом реагують на слова президента Росії Володимира Путіна, який заявив, що сепаратисти на сході України мають можливість незалежно від Москви ухвалити рішення про постачання зброї до зон конфлікту, якщо США приймуть рішення надати Україні летальні оборонні озброєння. Відповідна заява президента Росії провучала на прес-конференції за підсумками саміту БРІКС.

"Є ще один момент, на який слід звернути увагу, – (тим) хто виношує такі ідеї. Це полягає в тому, що у самопроголошених республік достатньо зброї, в тому числі захопленої у протиборчої сторони...І якщо американська зброя буде надходити в зону конфлікту, важко сказати, як будуть реагувати проголошені республіки – можливо, вони спрямують наявну у них зброю в інші зони конфлікту, які чутливі для тих, хто створює проблеми для них", – наводить слова Путіна "УП".

Слова Путіна не оминули уваги західних оглядачів:

"Путін досі наполягає на вигадках, що "сепаратисти" в Україні незалежні, і це при тому, що більшість з них залежать від і контролюються Росією", - твітує у вівторок колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

"Яку б зброю не було захоплено на початку війни та у великих битвах 2014 та 2015-го років, якщо її ще цілком не знищено, то вона є лише часткою арсеналу, більшість з якого надана Росією", - пише Крістофер Міллер, журналіст низки провідних західних видань, який тривалий час висвітлює події в Україні.

Міллер також охарактеризував слова Путіна як "приховану погрозу".

Цю думку поділяє і Алекс Кокчаров, аналітик ризиків в аналітичній компанії IHR Markit.

"Президент Росії Путін погрожує напасти на інші ділянки України, якщо США нададуть Києву оборонні озброєння", - твітує Кокчаров.

Просто дивовижно, що війна почалась в єдиному місці на планеті, де наявні просто невичерпні запаси зброї, боєприпасів, танків і т.п.", - твітує Мішель Берді, автор англомовного видання The Moscow Times.

"Путін, як завжди, міняє місцями причину (агресія з боку Росії) та наслідки (Україна захищає себе)", - відзначає сьогодні Марсель Ван Герпен, директор аналітичного центру Cicero Foundation.

Адміністрація США нині аналізує можливість надання Україні летального озброєння.

Дивіться також: Чим загрожує імплементація Мінських угод шляхом ухвалення законопроекту про реінтеграцію Донбасу