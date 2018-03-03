Путін закликає США надіслати докази втручання росіян в американські вибори

Президент Росії Володимир Путін закликав Вашингтон надіслати йому вагомі докази того, що його громадяни втручались у вибори в США, висміюючи звинувачення, які надходили дотепер, як «крики та голосіння в Конгресі Сполучених Штатів».

«Я повинен спочатку подивитися, що вони зробили. Дайте нам матеріали, дайте нам інформацію», – заявив Путін в інтерв'ю телеканалу NBC, яке вийшло пізно в п'ятницю.

«Ми не можемо відповісти на це, якщо вони не порушують російські закони», – сказав Путін журналістці NBC Мейґин Келлі, коли його запитали, чи Москва вживатиме заходів проти названих осіб.

Келі перелічила деякі звинувачення в російському втручанні, яке зробив офіс спецпрокурора Мюллера та інших посадових осіб США, в тому числі поширення неправдивої інформації в Інтернеті.

«З усією повагою до вас особисто, при всій належній повазі до Конгресу, ви повинні мати людей з юридичними ступенями, 100 відсотків ви маєте», – зуважив Путін посміхаючись.

Він сказав, що влада США повинна надіслати російському генеральному прокуророві офіційний запит.

«Це повинно проходити через офіційні канали, а не через пресу чи крики та голосіння в Конгресі Сполучених Штатів», – наголосив російський президент.

Трансляція відбулася наступного дня після того, як Путін оголосив про низку нових ядерних озброєнь в одному з його найбільш войовничих виступів за роки, кажучи, що вони можуть поцілити практично в будь-яку точку світу та уникнути ракетного щита, створеного в США.

Путін може легко виграти на виборах 18 березня, як свідчать опитування.

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