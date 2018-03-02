Колишній президент України Віктор Янукович у Москві розповів, чому «здали Крим».

«Чому здали Крим? Створюється враження, що влада зробила все, щоб відштовхнути Крим від України, позбавитися проблемної території. Враховуючи свідків, які виступили на суді, можна точно сказати, що дій на збереження Криму у складі України тими, хто захопив владу, не було здійснено», – сказав він на прес-конференції в російській державній агенції «ТАСС».

Екс-президент України Віктор Янукович втік до Росії після розстрілів на Майдані. В Україні щодо нього відкриті кілька кримінальних проваджень.

Оболонський районний суд наприкінці червня 2017 року розпочав заочний розгляд справи за звинуваченням у державній зраді Віктора Януковича.

21 лютого у рамках цієї справи свідчив чинний президент України Петро Порошенко. Під час допиту він назвав Росію країною-агресором, «добре скоординовані» дії якої у гібридній війні проти України були помітні ще із початку анексії Криму.

«Анексія Криму була частиною гібридної війни Росії проти України», – сказав Петро Порошенко, зазначивши, що наприкінці лютого 2014 року він прибув до Криму і став свідком присутності російських військових на півострові.

«Я особисто бачив військовослужбовців у зеленій формі. Це були військовослужбовці збройних сил Росії, як зі складу Чорноморського флоту, так і з регулярних сил, які були перекинуті в ці дні, починаючи з 20 лютого», – сказав Порошенко.

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