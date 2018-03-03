Про українську кризу в світі забули – високопосадовець ООН

«Ця криза розгорілася на подвір’ї Європи, але вона здебільшого забута світом», - заявила заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Урсула Мюллер на європейській конференції, присвяченій гуманітарній кризі на сході України та шляху вперед, яка проходила в Брюсселі.

Про виступ пані Мюллер пише новинне видання Організації Об’єднаних Націй.

«Ми повинні краще інформувати світову громадськість про щоденне насильство та життєві умови на сході України, що зачіпають мільйони людей», - додала Мюллер, яка також є заступником координатора з надзвичайних ситуацій.

Східна Україна швидко стає однією з найбільш замінованих територій у світі

Вона зазначила, що кількість людських жертв збройного конфлікту на сході україни - приголомшливі. За даними, понад 2 530 цивільних осіб загинуло та 9 000 отримали поранення. Внаслідок військових дій були пошкоджені тисячі будинків, сотні лікарень, шкіл та об'єктів водопостачання та електропостачання.



«Незліченні угоди про припинення вогню не спрацювали, і саме ця політична неспроможність покласти край конфлікту, продовжує змушувати 4,4 мільйона українців, що постраждали від конфлікту, переносити щоденні страждання та зробити неможливі вибори», - попереджала вона.

Попри бойові дії, міни та вибухонебезпечні залишки вже забрали сотень життів. Східна Україна швидко стає «однією з найбільш замінованих територій у світі». Якщо ми не візьмемося за подолання цієї проблеми, вона впливатиме на темпи прогресу у відбудові та розвитку на десятиліття», - зазначила пані Мюллер. В усіх уражених конфліктом районах терміново потрібні засоби для розмінування та навчальні програми про ризик і небезпеку, яку становилять міни, особливо вздовж «контактної лінії», включаючи пропускні пункти.

Важко повірити, що лише чотири роки тому Україна не потребувала гуманітарної допомоги

Кожного місяця через 457-кілометрову «контактну лінію» проходить мільйон людей. Тисячі з них кожного дня стикаються з затримками та перешкодами у доступі до основних послуг, пенсій, соціальних виплат та ринків.



У грудні минулого року гуманітарні організації в Україні консолідували комплексний та пріоритетний план з гуманітарної допомоги у розмірі 187 мільйонів доларів, який передбачає забезпечення нагальною допомогою та захистом вразливих українців протягом 2018 року.



«Важко повірити, що лише чотири роки тому Україна не потребувала гуманітарної допомоги», - підкреслила пані Мюллер.



Згідно з оцінкою на 2018 рік, потреба в усіх секторах продовжує зростати, зокрема, у районах, неконтрольованих урядом та вздовж «контактної лінії». Урсула Мюллер закликала де-факто владу сприяти відновленню діяльності всіх гуманітарних організацій. Вона також звернулася до уряду України з проханням зробити все можливе для забезпечення вільного пересування цивільних осіб та припинення заборони на комерційні перевезення через «лінію розмежування».

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