У Кремлі сподіваються на «політичну мудрість» адміністрації Трампа

На зустрічі у понеділок у Вашингтоні можуть вирішити долю російських дипломатих комплексів у США, закритих президентом Обамою у грудні

Кремль у понеділок висловив сподівання, що адміністрація Трампа знайде політичну мудрість для вирішення суперечки з Москвою щодо закриття дипломатичної власності Росії у США.

29 грудня 2016 року тодішній президент США Барак Обама ухвалив рішення про закриття двох російських житлових комплексів у Нью-Йорку та Меріленді і вислання з країни 35 російських дипломатів з приводу, як сказав тоді президент, їх причетність до хакерських атак під час президентської передвиборчої кампанії у листопаді. Росія такі звинувачення відкидає.

Росія заявляє, що у Москві під дипломатичним прикриттям перебуває чимало американських шпигунів і, що вона, можливо, – у відповідь за рішення Обами – видворить деяких з країни.

У Кремлі зазначили, що це здебільшого залежить від результатів зустрічі у понеділок у Вашингтоні заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова і заступника державного секретаря США Томаса Шаннона.

«Ми все ж сподіваємося, що наші американські колеги виявлять певну політичну мудрість і волю», - заявив речник Кремля Дмитро Пєсков. Він додав, що будь-які передумови США для повернення власності Москва вважала б неприйнятними. Відмова Вашингтона у поверненні компексів суперечить міжнародним законам, - сказав Пєсков.

Речник Кремля відмовився сказати, до яких заходів Росія планує вдатися в разі Рябкову і Шаннону не вдасться вирішити це питання.

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