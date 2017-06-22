«Санкції не взялись нізвідки» - відповів Держдеп на протести Москви

"Ми шкодуємо, що Росія вирішила відхилити можливість обговорити перепони, які шкодять американсько-російським відносинам", - заявив Держдепартамент США у відповідь на рішення МЗС Росії скасувати раунд двосторонніх переговорів. Російська сторона пояснила, що переговори було скасовано на знак протесу проти постанови Міністерства фінансів США від 20 червня включити 38 осіб та компаній до санкцій США проти Росії.

Якщо росіяни прагнутимуть припинити санкції, вони добре знають позицію США: наші санкції проти Росії, пов’язані з агресією проти України, залишаться в силі до того часу, поки Росія повністю не буде виконувати свої зобов’язання в рамках Мінських угод. Наші санкції стосовно Криму не буде знято допоки Росія не припинить окупацію півострова​

​

На знак протесту, Росія, зокрема, скасувала візит заступника держсекретаря США Томаса Шеннона до Росії, який мав відбутись вже цього тижня. "Протягом візиту держсекретаря до Москви, він та міністр закордонних справ Росії Лавров домовились про організацію робочої групи високого рівня, для обговорення двосторонніх питань. Заступник держсекретаря Шеннон мав плани відвідати Санкт-Петербург цього тижня, щоб продовжити обговорення розпочате в травні з заступником міністра закордонних справ Рябковим в Нью-Йорку", - йдеться в заяві Держдепу. В свою чергу Рябков заявив: "Після рішення з санкцій, обстановка не сприяє проведенню раунду такого діалогу, тим більше, що і змістовності для нього не набирається, оскільки Вашингтон як не пропонував, так і не пропонує нічого конкретного в даній сфері".

"Пам’ятаємо, що ці санкції не взялись нізвідки. Їх було введено у відповідь на продовження порушень територіальної цілісності та суверенітету України. Якщо росіяни прагнутимуть припинити санкції, вони добре знають позицію США: наші санкції проти Росії, пов’язані з агресією проти України, залишаться в силі до того часу, поки Росія повністю не буде виконувати свої зобов’язання в рамках Мінських угод. Наші санкції стосовно Криму не буде знято допоки Росія на припинить окупацію півострова»

"Пакет санкцій, виданих Міністерством Фінансів США тільки посилив вже існуючі санкції і його введення було спрямоване на протидію намаганням обійти наші санкції і забезпечити взаємодію з нашими міжнародними партнерами в сфері санкцій. Ми регулярно поновлюємо санкції двічі на рік з часу їх введення в дію", - зазначається в заяві Держдепу.

Дивіться також: Група військових фахівців США передала Білому дому та Пентагону рекомендації з озброєння України