Опитування вказують на рекордне падіння схвалення дій Байдена у США

Вперше за час президентства Байдена "помітна більшість" американців не схвалює його роботу на посаді. На це вказує опитування Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Як повідомляє інформаційна агенція AP, 56% американців не схвалюють роботу Байдена на посаді президента, а 43% - схвалюють. На поточний момент, лише 28% американців кажуть, що вони хочуть, щоб Байден змагався за посаду президента у 2024-му році, включно із 48% демократів.

Сам Байден, повідомляє агенція, прокоментував падіння своєї популярності словами "я не вірю опитуванням".

Для порівняння, у липні те ж опитування вказало, що 59% схвалюють роботу Байдена.

Нині 45% американців схвалюють роботу Байдена щодо подолання пандемії, 37% - його дії щодо економіки.

Серед іншого, інформаційна агенція вказує, що побоювання американців щодо економіки накладаються на дані про найбільшу за 40 років інфляцію у США, яка спостерігалась у грудні 2021.

Нещодавнє опитування CBS News/YouGov вказує, що близько 50% американців у різній мірі "розчаровані" президентством Байдена, а "задоволені", чи "спокійно" ставляться до нього 25%.

В опитуванні Morning Consult-Politico вказується, що 68% опитаних вважають, що країна "рухається у неправильному напрямку", а 56% повністю не схвалюють роботу Байдена на посаді президента США.

Напередодні у ході пресконференції Джо Байден охарактеризував своє президентство як успішне, вказавши, серед іншого на падіння кількості смертей через COVID-19. Президент США також заявив, що втілення його плану соціальних ініціатив є відповіддю на занепокоєння з приводу інфляції.

У статті використано матеріали AP, CBS News, Politico, BBC, USA Today.