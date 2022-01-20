Спеціальні потреби

site logo
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Опитування вказують на рекордне падіння схвалення дій Байдена у США

На фото: Президент США Джо Байден

Вперше за час президентства Байдена "помітна більшість" американців не схвалює його роботу на посаді. На це вказує опитування Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Як повідомляє інформаційна агенція AP, 56% американців не схвалюють роботу Байдена на посаді президента, а 43% - схвалюють. На поточний момент, лише 28% американців кажуть, що вони хочуть, щоб Байден змагався за посаду президента у 2024-му році, включно із 48% демократів.

Сам Байден, повідомляє агенція, прокоментував падіння своєї популярності словами "я не вірю опитуванням".

Для порівняння, у липні те ж опитування вказало, що 59% схвалюють роботу Байдена.

Нині 45% американців схвалюють роботу Байдена щодо подолання пандемії, 37% - його дії щодо економіки.

Серед іншого, інформаційна агенція вказує, що побоювання американців щодо економіки накладаються на дані про найбільшу за 40 років інфляцію у США, яка спостерігалась у грудні 2021.

Нещодавнє опитування CBS News/YouGov вказує, що близько 50% американців у різній мірі "розчаровані" президентством Байдена, а "задоволені", чи "спокійно" ставляться до нього 25%.

В опитуванні Morning Consult-Politico вказується, що 68% опитаних вважають, що країна "рухається у неправильному напрямку", а 56% повністю не схвалюють роботу Байдена на посаді президента США.

Напередодні у ході пресконференції Джо Байден охарактеризував своє президентство як успішне, вказавши, серед іншого на падіння кількості смертей через COVID-19. Президент США також заявив, що втілення його плану соціальних ініціатив є відповіддю на занепокоєння з приводу інфляції.

У статті використано матеріали AP, CBS News, Politico, BBC, USA Today.

Байден пояснив різні види можливої подальшої агресії Росії проти України, яка також спровокує відповідь США. Відео
Embed
Байден пояснив різні види можливої подальшої агресії Росії проти України, яка також спровокує відповідь США. Відео

No media source currently available

0:00 0:01:26 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG