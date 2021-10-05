«Ситуація з правами людини на тимчасово непідконтрольних територіях погіршується», - Джапарова

Сьогодні в Женеві в рамках 48-ої сесії Ради ООН з прав людини відбувся 23 інтерактивний діалог щодо України та ситуації з правами людини, зокрема на тимчасово непідконтрольних територіях. Управління Верховного комісара з прав людини представило чергову доповідь. Ключова увага була зосереджена на порушення прав людини у Криму та на тимчасово окупованих територіях.

Заступниця Верховного комісара ООН з прав людини, зокрема, зазначила, що погіршення ситуації з безпекою на сході України спричинило зростання кількості жертв серед цивільного населення та пошкодження цивільних об’єктів. Зокрема, з лютого по серпень 15 людей було вбито і 47 - поранено. Це на 51% більше, порівнюючи з попереднім періодом. «І ця тенденція продовжується, у вересні ми зафіксували дев’ять жертв, що є найвищим місячним показником з червня 2020 року», - зазначила вона.

Також моніторингова місія задокументувала 13 випадків незаконного затримання на непідконтрольній Україні території. В одному випадку, жінку тримали впродовж 22 днів, повністю обмеживши їй спілкування.

Заступниця комісара також відзначила, що люди на непідконтрольних Україні територіях на Сході, живуть у страху та самоцензурі, вони не мають ані свободи вираження поглядів, ані свободи мирних зібрань. Крім того, самопроголошені республіки продовжують обмежувати свободу віросповідання. Погіршує ситуацію і лімітування свободи пересування через COVID-19.

Що стосується Криму, то місія продовжує відслідковувати та документувати випадки катувань по відношенню до кримських татар та громадян України, у тому числі і щодо справи журналіста Владислава Єсипенка, якого затримали 10 березня.

Незважаючи на протести української делегації щодо участі у дискусії представника Росії - Георгія Мурадова, який є постійним представником республіки Крим при російському президентів та, по суті, офіційним репрезентантом окупаційної влади в Криму, головуюча дозволила показати його відео звернення.

В цілому у діалозі взяли участь близько сорока держав. Переважна більшість яких, окрім Росії та Білорусі, вчергове продемонструвала свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також закликала Росію звільнити політичних бранців та зупинити утиски кримських татар та українців, які проживають на окупованому Російською федерацією півострові.

Від України у діалозі особисто взяла участь перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова. У своєму виступі вона підкреслила, що зусилля ООН та її правозахисних структур, на жаль, не дають позитивних результатів в контексті ситуації з дотриманням прав людини в Криму на тимчасово окупованих територіях. Більш того, вона лише погіршується.

«Понад 1,6 мільйона громадян України на цих територіях продовжують бути позбавленими основних прав та свобод через російську окупацію. Незаконні обшуки, арешти, затримання, зникнення, катування у місцях позбавлення волі - це похмура реальність колись процвітаючого Кримського півострова, де я виросла, і де моя родина, як тисячі інших сімей, продовжує жити під окупацією. Серед нових бранців, які затримані за сфабрикованими звинуваченнями - Наріман Джелялов, перший заступник голови Меджлісу, Ельдар Одаманов, Асан та Азіз Ахтемови, які є моїми родичами. Вони разом з іншими сотнями заручниками Кремля залишаються за ґратами», - зазначила Джапарова.

Вона також висловила сподівання, що Рада ООН з прав людини, у тому числі через свою Моніторингову місію в Україні, буде активно долучатися до реалізації цілей та принципів Кримської платформи. «Місія, маючи у своєму розпорядженні всі необхідні інструменти та досвід, продовжуватиме належним чином відстежувати порушення окупаційної держави у тимчасово окупованому Криму та на Донбасі. І звернення безпосередньо до Російської Федерації з рекомендаціями може, безумовно, сприяти запобіганню новим порушенням прав людини», - додала вона.

Нагадаємо, напередодні засідання 40 держав підписали спільну заяву щодо ситуації з правами людини в Криму та Севастополі. Зокрема, підписанти нагадали про резолюцію 75/192, в якій Генеральна Асамблея закликала Російську Федерацію виконувати свої зобов’язання за чинним міжнародним правом як окупаційну державу та засудила всі спроби Росії узаконити або нормалізувати спроби анексії Криму, включаючи автоматичне введення російського громадянства, незаконні виборчі кампанії та голосування, зміна демографічної структури населення Криму та придушення національної ідентичності.

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