США мають дотриматись принципів у питанні Криму - екс-держсекретар США

США мають за будь-яких обставин дотримуватись принципів у ситуації щодо Криму. Про це заявила колишній державний секретар США в Адміністрації Джорджа Буша Молодшого Кондоліза Райс під час презентації її нової книги "Democracy: Stories from the Long Road to Freedom", яка днями відбулася у Бібліотеці Конгресу США.

Райс відзначила, що на заваді успішній побудові демократії в Україні стоїть перед усім Росія.

"З Україною склалася досить сумна ситуація. Якщо ви намагаєтесь побудувати демократію за наявності дуже настороженого та агресивного сусіда, котрий намагається захопити вашу територію та посіяти нестабільність на сході вашої країни, то це справді складно зробити. Однак їм вдалося досягнути первного прогресу. Порошенко розпочав антикорупційну компанію і з'явилось багато молодих законодавців, которі рішуче налаштовані іти демократичним шляхом", - відзначила Райс.

"Щодо Криму ми повинні дотримуватись наших принципів. Навіть, якщо нічого не вдасться зробити, нам треба стояти на наших принципах", - підкреслила колишній державний секретар.

