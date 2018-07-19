Не варто реабілітувати політику Обами стосовно Росії - Brookings

Не варто вдаватись до колективної амнезії і забувати наскільки слабкою була відповідь президента США Обами на агресію Росії, закликають дослідниця аналітичного центру Brookings Institution Аліна Полякова та аналітик Hudson institute Бенджамін Гаддад в своїй статті, опублікованій аналітичним центром Brookings Institution.

Після зустрічі з Путіним, Трамп заявив, що "він більш суворий до Росії", ніж президент Обама. Ця заява викликала хвилю критики серед аналітиків та ЗМІ. Однак, не варто поспішати з висновками, радять дослідники.

Адміністрація Обами розглядала Росію як занепадаючу економіку, що спроможна бути лише регіональним гравцем, який намагається зіпсувати плани інших

Перебуваючи на посаді президента, Обама повсякчас недооцінював виклики, що надходять від режиму Путіна. Його міжнародна політика базувалась на припущенні, що Росія не становить загрози для безпеки США. Таке ставлення тривало навіть після того, як Росія анексувала Крим, вторглась до східної України, Сирії та провела хакерський напад на Національний комітет Демократичної партії США, нагадують аналітики.

Навіть запровадження російських санкцій через вторгнення до України супроводжувалось настільки численними обмеженнями з інших питань, що не змогло стримати продовження агресії Росії, наголошують дослідники.

Адміністрація Обами розглядала Росію як занепадаючу економіку, що спроможна бути лише регіональним гравцем, який намагається зіпсувати плани інших.

Якщо подивитись на цифри, то це – справедливо. Незважаючи на географічне поширення, ВВП Росії приблизно дорівнює ВВП Іспанії (майже 1,2 трильйона доларів), що менше 1,5 % світового ВВП, порівняно до 25%, які дає США.

Стратегія з безпеки адміністрації Обами наголошувала на "стратегічній терплячості". Але, чи була це терплячість, чи пасивність?

Без зростання нафтових цін, Росія не має значних економічних перспектив. Більше того, населення Росії скорочується через падіння народжуваності, невелику очікуваність життя (особливо для чоловіків) та еміграції. Хоча Росія ядерна супердержава, її військова міць не може бути порівняна зі США та НАТО.

Стратегія з безпеки адміністрації Обами наголошувала на "стратегічній терплячості". Але, чи була це терплячість, чи пасивність? Як довели дії Росії в 2016 році, Росія є силою 21 сторіччя, яка добре розуміє як користуватись сучасними інструментами.

Вузький націоналізм запальної президентської риторики (Трампа - ГА) відкрито суперечить серйозним політичним рішенням його адміністрації

Чи просуває адміністрація Трампа більш жорстку позицію стосовно Росії, ніж Обама, як заявляє президент? Як зазначив Том Райт, адміністрація Трампа діє в двох напрямках: вузький націоналізм запальної президентської риторики відкрито суперечить серйозним політичним рішенням його адміністрації.

Президент Трамп призначив на посаду ряд компетентних посадовців з питання Росії – директора Національної ради безпеки Фіону Гілл, помічника держсекретаря з питань Євразії Весса Мітчелла, спецпредставника США з питань України Курта Волкера.

Адміністрація Трампа втілює конкретні кроки з обмеження російської агресії, проти яких виступала адміністрація Обами. Зокрема, було схвалено постачання летальної зброї Україні, закрито консульство Росії в Сан-Франциско, президент Трамп підписав закон про додаткові санкції стосовно Росії, проводиться розширення продажу зрідженого газу до Європи, а фінансування Ініціативи з запевнення Європи в сфері безпеки зросло на 40 відсотків.

Незважаючи на обіцянки Трампа під час президентської кампанії, його адміністрація стала першою за часи після Холодної війни, яка не намагалась "перезавантажити" відносини з Москвою

Дослідники закликали судити адміністрації за досягненнями. Наприкінці двох термінів Обами, Путін зміцнив Росію, сформувавши ревізіоністську політику. Росія анексувала Крим і окупувала більшу частину східної України.

Можна критикувати те, як діє адміністрація Трампа. Очевидно, адміністрація Трампа не бажає стримувати ворожі закордонні сили від втручання до політики США і це не можна пробачати. Однак, незважаючи на обіцянки Трампа під час президентської кампанії, його адміністрація стала першою за часи після "Холодної війни", яка не намагалась "перезавантажити" відносини з Москвою. Якщо Путін хотів посіяти хаос і нерозуміння у Вашингтоні, він досяг більшого успіху, ніж очікував. Якщо ж він хотів зробити зі США поступливого союзника, він провалився, роблять висновок дослідники.

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