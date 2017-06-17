Путін: більше санкцій США будуть шкідливими; розмови про помсту – передчасні

Президент Росії Володимир Путін заявив, що нові санкції, які розглядаються у США, завдадуть шкоди відносинам між двома країнами, але надто рано говорити про помсту, повідомило в суботу державне інформаційне агентство.

Раніше цього тижня Сенат США проголосував майже одностайно за законопроект, ціль якого – ввести нові санкції щодо Москви і змусити президента Дональда Трампа, щоб він отримав згоду Конгресу перед тим, як ослабити будь-які санкції із тих, що вже існують.

«Це справді ускладнює російсько-американські відносини. Я думаю, що це шкодить», – сказав Путін, передає РІА.

В інтерв’ю державного телеканалу «Россия 1», витяги з якого були показані протягом дня в суботу, Путін зауважив, що йому потрібно було подивитися, як справи з санкціями еволюціонували.

«Саме тому передчасно говорити публічно про наші дії у відповідь», – РІА цитує його слова.

Після анексії Криму в 2014 році Захід ввів економічні та фінансові санкції, які нашкодили рублю й залежній від експорту енергоресурсів економіці. Москва помстилася, заборонивши імпорт західного продовольства, від чого також постраждали звичайні росіяни через зростання інфляції, і заборонила деяким особам в’їзд у Росію.

Загроза нової хвилі санкцій з’явилася цього місяця, коли політики США підтримали ідею покарання Росії за ймовірне втручання в 2016 році у президентські вибори в США і за підтримку уряду Сирії в шестирічній громадянській війні.

Путін раніше заявляв, що пропоновані санкції відображають внутрішню політичну боротьбу в Сполучених Штатах і що Вашингтон завжди використовував такі методи як засіб стримувати Росію.

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