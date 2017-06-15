Сенат підтримав розширення санкцій проти Росії. Як голосуватимуть у Палаті представників?

Законопроект про введення нових санкцій проти Росії, за який у середу майже одноголосно проголосував Сенат, тепер має бути розглянутий Палатою представників. У разі ухвалення нижньою палатою Конгресу, законопроект буде поданий на підпис президенту.

Про перспективи прийняття закону Палатою представників говорили конгресмени, які на капітолійському пагорбі святкували 20-ту річницю створення «українського кокусу» - Групи підтримки України у Конгресі.

Демократ Сандер Левін, спів-голова «українського кокусу», на шанси проходження цього законопроекту в Палаті представників дивиться оптимістично.

«Я думаю, що вони надзвичайно великі. Я думаю, наша відданість захисту свободи України цілком очевидна і непохитна. Ми переможемо!».

Конгресмен-республіканець Даґ Ламборн також впевнений – документ схвалять, ще й переконливою більшістю.

«Шанси проходження законопроекту в Палаті представників дуже високі. Я буду працювати зі своїми колегами, щоб він набрав 400 голосів «за». (У Палаті представників 435 законодавців - ГА) Ми повинні мати потужну підтримку. Це мерзенно, що Росія зробила в Криму, на Донбасі. І це повинно припинитись».

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Президент Трамп неодноразово говорив про необхідність покращення відносин з Росією, тому лунає занепокоєння, що він може накласти вето на цей законопроект. Для подолання президентського вето, необхідні голоси двох третин членів обох палат. Конгресмен Левін каже, що законодавці матимуть ці голоси.

«Я думаю, що почуття в Конгресі відносно санкцій проти Росії дуже сильні. За її дії з придушення свободи України. Ці почуття у нас в крові. Тому я не думаю, що президентське вето втримається ….

«Ми розуміємо в Конгресі, що Росія придушує свободу України, тому ми розуміємо необхідність санкцій, ми і далі робитиме все можливе, або примусити Росію вийти з України. Ніхто в здоровому глузді не може заперечувати, що Росія брала участь в окупації Сходу України. Я радий, що попередня адміністрація зробила кроки, щоб завадити подальшому вторгненню і я дуже сподіваюсь, що нинішня адміністрація продовжить цей напрямок», - заявив Левін.

Конгресмен-республіканець Даґ Лемборн закликає президента співпрацювати з Конгресом у питанні підтримки України.

«Я дуже сподіваюсь, що президент буде працювати з Сенатом та Палатою представників, що він зрозуміє – це важливий крок. Росії треба чітко сказати - вона повинна припинити свою агресію».

В Конгресі кажуть - працюватимуть над тим, щоб голосування за законопроект про розширення санкцій проти Росії в Палаті представників відбулося вже до початку канікул у серпні.

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